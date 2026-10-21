Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso

Los tres gobernadores de la Región Centro respaldaron la propuesta de la Casa Rosada para suspender o eliminar las primarias nacionales

Los gobernadores de la Región Centro: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba).

Durante la última reunión de la Región Centro , que se realizó este martes, los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba) también manifestaron su apoyo a la iniciativa de la Casa Rosada para suspender o suprimir las primarias abiertas (Paso) , resaltando el impacto negativo que genera en la población la acumulación de citas en las urnas en 2027 .

Pullaro expresó su acuerdo con suspender las Paso a nivel nacional , si bien recordó que su propia victoria en la provincia, en 2023, se dio mediante ese sistema.

"Lo que no veo es que las Paso sirvan para algo en el orden nacional, porque prácticamente no fueron utilizadas por los partidos políticos", argumentó.

El gobernador santafesino cuestionó la efectividad de las Paso para dirimir candidaturas nacionales, señalando el elevado gasto económico que implica sostener un esquema de tres votaciones.

Las Paso, bajo la lupa

Frigerio, en tanto, alertó sobre el aumento en la brecha que separa a los dirigentes de la ciudadanía y consideró un exceso obligar a los votantes entrerrianos a acudir a las urnas hasta en cinco oportunidades durante un mismo ciclo electoral.

Reiteró que resulta insostenible convocar al electorado a votar en cinco domingos durante 2027 y recordó que la participación reciente rondó apenas el 60 por ciento. Además, sugirió que la selección de postulantes quede bajo la órbita interna de cada espacio político.

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A su turno, Llaryora destacó las bondades de la boleta única de papel (BUP), instando a generalizar su aplicación en el país por la transparencia e integración que ofrece.

No obstante, el cordobés —cuya jurisdicción prescinde de las Paso— exigió al gobierno nacional una estrategia enfocada en la producción, el progreso industrial y la inversión en infraestructura pública como motor de empleo y reactivación económica.