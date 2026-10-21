Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual

La emblemática banda irlandesa se presentará en el Estadio de River los días 23 y 25 de marzo de 2027, y ya se agotó la preventa

U2 vuelve a la Argentina y la gente lo sabe. En el día en que se abrió la preventa de entradas para los shows que darán el 23 y 25 de marzo de 2027 en el Estadio de River Plate, más de un millón de personas se sumaron a la fila virtual para asegurarse su lugar en los shows. Los tickets disponibles en esta tanda se agotaron en menos de dos horas, y la venta general abre el jueves 22 de octubre a las 10 de la mañana.

Desde la organización, subrayan que el único punto de venta habilitado es a través de la plataforma All Access, y recomiendan evitar páginas de reventa donde no hay seguridad sobre la validez de las entradas.





Con Beck como invitado especial de lujo, U2 celebrará sus 50 años de trayectoria en Buenos Aires, como parte de la gira mundial The Greatest Show on Earth. Durante las dos noches, el público podrá reencontrarse con las canciones que marcaron distintas etapas de su carrera y conocer en vivo el material de "Carnaval de luz", su nuevo álbum de estudio.

La vuelta del grupo liderado por Bono se concretará después de casi una década sin presentaciones en el país. También marca el regreso de la banda al Más Monumental, después de veinte años sin tocar en el recinto.

La historia de visitas de U2 a la Argentina

El historial de presentaciones de U2 en Argentina se remonta a 1998, cuando llegaron por primera vez en el marco de su PopMart Tour, la gira mundial para compartir en vivo el disco "Pop". Mucho antes de que las mega producciones se convirtieran en un elemento obligado de los shows internacionales, los irlandeses ya hacían despliegues impresionantes: ese espectáculo incluida una pantalla LED de 50 metros, un arco dorado de 30 metros y una enorme bola de espejos con forma de limón. Consolidada como una de las bandas más populares del momento, su debut en el país fue a lo grande: dieron tres shows en River.



El regreso fue en 2006, como parte del Vertigo Tour, la gira de presentación de "How To Dismantle An Atomic Bomb". En esa oportunidad, fueron dos las fechas en el Monumental. La próxima visita llegó en 2011, con el 360° Tour, una propuesta innovadora para la época que proponía al escenario en el centro del campo, que esta vez fue el del Estadio Único de La Plata. Estuvieron acompañados por Muse, la poderosa banda inglesa liderada por Matt Bellamy.



Finalmente, el paso más reciente por Argentina fue en 2017, con el "The Joshua Tree Tour", la gira que celebraba los veinte años de uno de sus discos más emblemáticos. Esa vez dieron dos conciertos, también en La Plata, con Noel Gallagher y los High Flying Birds como teloneros.

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23 y 25 de marzo de 2027, Estadio River Plate



Preventa exclusiva clientes Santander VISA: Miércoles 21 de octubre, 10hs.

Venta general con todos los medios de pago: Jueves 22 de octubre, 10 hs.



Disfrutá 6… pic.twitter.com/Sw5Xj0gead — DF Entertainment (@dfallaccess) October 16, 2026

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Cuánto salen las entradas para ver a U2 en River

Las entradas para los show de U2 en marzo próximo tendrán un valor de entre 120 mil y 700 mil pesos. Según detallaron desde la producción, la llamada Zona Roja será la más costosa ($700.000), el Golden Circle (círculo dorado) costará $500.000, el campo delantero a $355.000.

Las plateas preferenciales San Martín e Belgrano (inferior, baja y media) saldrán $375.000. Las ubicaciones de campo general más Sívori baja costarán $185.000, mientras que la Platea Sívori media sin numerar valdrá $160.000.

En tanto, las plateas altas San Martín y Belgrano tendrán un valor de $145.000, y la General alta Sívori se ubicará en $120.000. Es importante destacar que a estos montos se les sumará el cargo por servicio al momento de la compra.