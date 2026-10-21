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En Newell's, una baja por lesión le permitiría a Gómez Mattar seguir en el once inicial

El volante de Newell's Rodrigo Herrera se lesionó en el cierre ante Central Córdoba y libera un lugar para que el joven continúe de titular

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

21 de octubre 2026 · 20:30hs
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La buena actuación y el gol ante el Ferroviario son la mejor carta de puja interna para Gómez Mattar.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La buena actuación y el gol ante el Ferroviario son la mejor carta de puja interna para Gómez Mattar.

Si bien no fue informada ni confirmada de manera oficial por Newell's , según trascendió desde el complejo deportivo en Bella Vista, el mediocampista central Rodrigo Herrera habría sufrido una lesión en el pie que lo obligaría salir y le demandarías varios partidos de recuperación.

Esa molestia se habría dado en la culminación del duelo con Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso, sin ser advertida por la gran mayoría de los asistentes.

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Sorprendió a muchos en Newell's

Por eso, esa noticia que recorrió rápidamente el universo rojinegro sorprendió a muchos que no la tenían en el radar como una chance o posibilidad inmediata o cercana.

Si bien la mala noticia afecta a un hombre base en la estructura titular, que en el último compromiso actuó como volante de contención por Luca Regiardo, quien tuvo que cumplir una sanción por acumulación de tarjetas; lo positivo fue la buena actuación del pibe Jerónimo Gómez Mattar, quien además del primer gol leproso mostró que está para salir al ruedo y que puede ocupar ese rol sin ningún tipo de inconvenientes.

En ese marco, de cuestiones que se alinean sin levantar polvareda, este sábado a las 19.15, ante San Lorenzo en el Bajo Flores, sería otra vez Gómez Mattar, el pibe de la tapa, el que saldrá a escena y tendrá la misión de seguir afirmándose en el once principal y tratar de disimular la baja sensible de Herrera en el funcionamiento del mediocampo.

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Ajustes en el medio

El resto se acomodaría con el retorno del capitán Regiardo al conjunto inicial y así se ejecutarían los principales ajustes de cara a la visita al Nuevo Gasómetro.

Esto se está dando dentro de un cambio de época en Newell’s. Es que, hasta hace no tanto tiempo, todos los problemas que sobrevolaban el Parque transitaban en relación a intentos fallidos que desembocaban en empantanamientos, con condicionamientos que no le permitían al equipo poder levantar la cabeza entre tanto aturdimiento y falta de claridad.

Antes, era como un volver a empezar recurrente, tratando de esquivar la telaraña que parecía tejer con ensañamiento la mala suerte. Cada paso representaba más dudas, más retrocesos que avances, y más obstáculos y lesiones para sortear. El polvo de los escombros no dejaba ver huellas confiables para seguir, hacer un nuevo camino y soñar con un futuro posible.

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Cambio de aire y de época

Con la llegada de Frank Kudelka, sólo desde ese influjo, se instaló un cambio de aire y época que le permite al equipo rojinegro poder disfrutar de una realidad totalmente distinta, que lo sitúa con chances de clasificar a la próxima ronda en el torneo Clausura, algo que nunca antes se consiguió desde que se implementó este formato de certamen en el fútbol argentino y que se transformó en el gran objetivo en estas últimas fechas de la fase de grupos.

Además, el halo positivo, que tanto esfuerzo y tiempo costó, acompaña y envuelve un presente sin las premuras y las necesidades de un pasado no tan lejano, que va quedando cada vez más atrás.

Por eso, con un contexto de urgencias tan diferente, el cuerpo técnico rojinegro esta vez la tiene bastante más fácil para poder decidir si sigue dándole la titularidad a Gómez Mattar, cuando ya está para regresar Regiardo tras la sanción por cartones amarillos, y además surgió la lesión de Herrera, que forzó y activó estos movimientos conjuntos en la línea media.

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