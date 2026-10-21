Primera C: los equipos rosarinos del ascenso se juegan a todo o nada

Argentino inicia el domingo la llave por la Permanencia y Central Córdoba y Leones FC buscarán el lunes avanzar en el Reducido de Primera C

Paulo Killer anotó el gol de Central Córdoba ante Centro Español en la ida del Reducido de la Primera C.

Los equipos rosarinos del ascenso que militan en la Primera C ya conocen el día, la hora y los árbitros de los partidos que jugarán por los objetivos trascendentales que persiguen en este final de la temporada 2026. Argentino iniciará la llave por la Permanencia, mientras que Central Córdoba y Leones FC disputarán las revanchas en la primera fase del Reducido.

El primero en salir a escena será Argentino de Rosario, en el marco de la llave de la Promoción entre la Primera C y el Promocional, por el partido de ida. El domingo 25 de octubre, a las 15.30, el salaíto visitará a Defensores de Glew. El árbitro será Manuel Girett, el asistente 1: Marcos Pueyo, el asistente 2: Lucas García y el cuarto árbitro: Iván Castelu Coca.

Argentino debe sacar adelante esta llave para permanecer en la Primera C. En caso de igualdad de puntos y goles, conservará la categoría el de la C.

Las revanchas del Reducido de la Primera C

Por las revanchas del Reducido, el lunes, a las 15, Central Córdoba visitará a Centro Español, en Ituzaingó. El árbitro será Gabriel Flores, el asistente 1: Alexis Etchepare, asistente 2: Freddy Quelca Guaracchi y cuarto árbitro: Manuel Prieto. En la ida el Charrúa se impuso por 1 a 0.

También el lunes, a las 15, Leones F.C. recibirá a Mercedes, en el predio de Newell’s de Bella Vista. El árbitro será Alejandro Porticella, el asistente 1: Matías Panozzo, el asistente 2: Enzo Nell y el cuarto árbitro: Juan Ferreyra. En el cruce de ida el equipo de la familia Messi cayó 2 a 1.

En el Reducido, en caso de igualdad de puntos y diferencia de goles, habrá definición por penales.