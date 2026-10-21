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Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Tenis al por mayor para los más chicos. Con distintas propuestas el fin de semana hubo actividad en Rosario, Roldán y Empalme Villa Constitución

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

21 de octubre 2026 · 17:23hs
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Manuel Elias

Manuel Elias, Gael Villarraza, Branko Fleitas y Nicolás Peirano disputaron la final de dobles Sub 16 en Roldán

El pasado fin de semana concluyeron tres competencias de menores incluidas en el calendario de la Federación Santafesina de Tenis (FST), y como dato distintivo todas tuvieron una destacada participación y una gran cantidad de inscriptos.

Los encuentros se desarrollaron en distintas localidades de la región, con propuestas destinadas a acompañar el crecimiento deportivo de los más chicos, promover el aprendizaje y fomentar su acercamiento a la competencia. Así, en Roldán se llevó adelante el VIII Abierto de Menores, mientras que Rosario fue sede del VI JTI Promocional Etapa Verde Sub 10 y Empalme Villa Constitución recibió el VI Promocional de Iniciación.

En Roldán, los clubes anfitriones fueron Schwank Tennis Center y Ceca Tenis, donde participaron alrededor de 100 jugadores, varones y mujeres, en las modalidades de singles y dobles. La competencia convocó a menores de distintas categorías, que tuvieron la oportunidad de sumar experiencia y medirse con otros jugadores del circuito.

En dicho certamen los resultados fueron:

Varones

Sub 12: En singles, Lorenzo Montiel venció a Camilo Medrano 4/6, 6/0 y 10/3; en dobles, L. Montiel/F. Mass a J. Mut/M. Moine por 9/2.

Sub 14: En singles, Emiliano Dellore a Facundo Cristin (retiro) y en dobles B. Abbate/T. Fossaroli a M. Paulochenka/E. Maquirriain por 9/3.

Sub 16: En singles, Manuel Elias a Nicolas Peirano 0/6, 6/4 y 10/3; y en dobles G. Villarraza/M. Elias a N. Peirano/B. Fleitas por 9/7.

Sub 18: En singles, Martín Palop a Bautista Bernal 6/3 y 6/2; y en dobles L. Roldán/M. Palop a M. Kuzmicich/F. Venticinque por 9/2.

Mujeres

Sub 12: En singles, Matilda Raillon superó a Lina Pratti (retiro) y en dobles M. Di Pompo/R. Pittori a M. Raillon/L. Pratti 9/4.

Tenis para los más chicos en Sorrento Open

Por su parte, en Rosario, el Sorrento Open Club recibió a los más pequeños del circuito. La propuesta estuvo destinada a jugadores de la categoría Sub 10 y utilizó pelotas de baja compresión verde, que son las que permiten adaptar el juego a las características de los chicos, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y promoviendo una experiencia deportiva dinámica y divertida.

Los resultados fueron: 1º Laureano Ale; 2º Ignacio Paladea; 3º Gino Giampaoli; 4º Ulises González Rasetto y 5º Tomás Encina.

El Sorrento Open Club fue sede del VI JTI Promocional Etapa Verde Sub 10

El Sorrento Open Club fue sede del VI JTI Promocional Etapa Verde Sub 10

Promocional Empalme Villa Constitución

En tanto, Empalme Villa Constitución fue sede del VI Promocional de Iniciación, una competencia orientada a que los jóvenes tenistas continúen dando sus primeros pasos en el ámbito competitivo y sumen experiencia en cancha.

La jornada contó con partidos en distintas categorías, tanto masculinas como femeninas, y permitió reconocer el desempeño de los participantes.

Los resultados fueron:

Varones

Sub 12: Simón Ferrari venció a Boris Veron 6/1 y 6/2.

Sub 14: Morgan Parra a Gino Saccone, 6/2 y 6/0.

Sub 16: Luca Chiaralucci a Baltazar Riso, 6/2 y 6/0.

Mujeres

Sub 14: Lourdes Motta a Sofía Fontana, 6/4 y 6/2.

De esta manera, las tres competencias volvieron a poner en valor el trabajo de los clubes organizadores y el desarrollo del tenis formativo en la región.

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