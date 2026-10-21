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Murió a los 75 años Saúl Blanch, histórico cantante de Rata Blanca

El músico fue una de las figuras fundacionales del heavy metal argentino y dejó su huella en los comienzos de la banda

21 de octubre 2026 · 17:47hs
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Murió a los 75 años Saúl Blanch

Murió a los 75 años Saúl Blanch, histórico cantante de Rata Blanca

El mundo del metal argentino perdió a una de sus figuras fundacionales. Saúl Blanch, primer cantante de Rata Blanca y uno de los pioneros del género en el país, murió a los 75 años.

La noticia del fallecimiento del músico se conoció este miércoles por la tarde, a través del periodista César Fuentes Rodríguez. “Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, quien estaba desde hace tiempo hospitalizado”, escribió en sus redes sociales.

El periodista señaló que, según la información que recibió, la familia no querría exponer públicamente la despedida y no habría velatorio. “Se fue como quiso. Todo rock. Copa en alto y brindis por la partida de un grande mientras suena su legado musical”, expresó.

>> Leer más: "Rata Blanca me dio el espaldarazo para que hoy sea quien soy"

La trayectoria de Saúl Blanch

Saúl Blanch nació en Buenos Aires el 8 de septiembre de 1951. Durante la década del 70 comenzó su carrera como cantante y se convirtió en uno de los pioneros del rock duro y el heavy metal en Argentina.

La primera banda de la que formó parte fue Plus. Junto al grupo grabó "No pisar el infinito", en 1976, y el álbum Plus, publicado en 1978 por RCA Victor.

A comienzos de los años 80, Blanch integró WC y en 1987, junto al guitarrista Walter Giardino y el baterista Gustavo Andino, formó parte de los inicios de Rata Blanca. En 1988, aunque ya había dejado la banda, escribió y grabó las voces de las canciones del álbum debut del grupo "Rata Blanca". Su interpretación quedó ligada a algunas de las canciones más emblemáticas de aquella primera etapa, como "Chico callejero", "Sólo para amarte" y "El sueño de la gitana".

Finalmente, Blanch se alejó de la formación y fue reemplazado por Adrián Barilari. En su etapa solista, publicó "Fiel a sus fieles", su primer álbum, y posteriormente "Refugiado".

En el año 2013, Blanch volvió a reunirse con sus compañeros de Rata Blanca para participar de algunos conciertos con motivo del 25.º aniversario del lanzamiento de su álbum debut.

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