Juegos Suramericanos, día 12: la agenda de los deportistas rosarinos para este jueves

Los atletas rosarinos continúan participando en los Juegos Suramericanos. Este jueves varios van por medallas

La arquera rosarina Alma Pueyo integró el equipo argentino recurvo femenino en tiro con arco que ocupó el tercer lugar del podio. Va por más en los Juegos Suramericanos.

Los atletas rosarinos continúan participando en los Juegos Suramericanos 2026, y en la jornada número 12 habrá varios deportes que atraerán al público.

Atletismo - CARD – Santa Fe: 9.40, 800m femenino – final ( Victoria Olives ) / 19.40 4 x 400m relevo mixto – final ( Guillermina Belén Cossio )

Tiro con arco – Hipódromo – Óvalo: 10.25 cuartos de final del recurvo individual femenino ( Alma Pueyo López )

Polo acuático - Invencible Centro Acuático Provincial: 12.00 femenino – Brasil vs. Argentina (Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer) / 19.30 masculino – Uruguay vs. Argentina (Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti)

Squash - La Rural - Nave C: Equipos masculino - cuartos de final, 12.00 Argentina vs. Chile (Robertino Pezzota)

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Taekwondo - La Rural - Nave B, en los Juegos Suramericanos: Kyorugi 57 kg a 67 kg femenino - ronda preliminar / 10.24 Brenda Ruiz Díaz vs. Eliana Vásquez (Perú) / Semifinales 11.36 Brenda Ruiz Díaz (si clasifica) / Medalla de bronce 15.00 Brenda Ruiz Díaz (si clasifica) / Medalla de oro 16.00 Brenda Ruiz Díaz (si clasifica)

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Tenis - Hipódromo Óvalo: 10.00 individual masculino - cuartos de final (Luciano Ambrogi) / No antes de las 13.00 individual femenino - cuartos de final (Luisina Giovannini) / No antes de las 16.00 dobles femenino – semifinales (Luisina Giovannini) / No antes de las 16.00 dobles mixto – semifinales (Luciano Ambrogi)