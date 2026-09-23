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Juegos Suramericanos, día 12: la agenda de los deportistas rosarinos para este jueves

Los atletas rosarinos continúan participando en los Juegos Suramericanos. Este jueves varios van por medallas

23 de septiembre 2026 · 22:55hs
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La arquera rosarina Alma Pueyo integró el equipo argentino recurvo femenino en tiro con arco que ocupó el tercer lugar del podio. Va por más en los Juegos Suramericanos.

Celina Mutti Lovera / La Capital

La arquera rosarina Alma Pueyo integró el equipo argentino recurvo femenino en tiro con arco que ocupó el tercer lugar del podio. Va por más en los Juegos Suramericanos.

Los atletas rosarinos continúan participando en los Juegos Suramericanos 2026, y en la jornada número 12 habrá varios deportes que atraerán al público.

La actividad de los rosarinos del jueves 24 de septiembre

Atletismo - CARD – Santa Fe: 9.40, 800m femenino – final (Victoria Olives) / 19.40 4 x 400m relevo mixto – final (Guillermina Belén Cossio)

Tiro con arco – Hipódromo – Óvalo: 10.25 cuartos de final del recurvo individual femenino (Alma Pueyo López)

>>Leer más: Juegos Suramericanos: puntería rosarina y bronce para Alma Pueyo, que brilló en el Óvalo

Polo acuático - Invencible Centro Acuático Provincial: 12.00 femenino – Brasil vs. Argentina (Carla Comba, Cora Masip, Maitena Romano y Nahir Stegmayer) / 19.30 masculino – Uruguay vs. Argentina (Lautaro Camino, Esteban Corsi, Tomás Echenique, Tomás Galimberti, Ignacio Setti y Tomás Tilatti)

Squash - La Rural - Nave C: Equipos masculino - cuartos de final, 12.00 Argentina vs. Chile (Robertino Pezzota)

>>Leer más: Juegos Suramericanos: la delegación argentina sigue cosechando oro, plata y bronce

Taekwondo - La Rural - Nave B, en los Juegos Suramericanos: Kyorugi 57 kg a 67 kg femenino - ronda preliminar / 10.24 Brenda Ruiz Díaz vs. Eliana Vásquez (Perú) / Semifinales 11.36 Brenda Ruiz Díaz (si clasifica) / Medalla de bronce 15.00 Brenda Ruiz Díaz (si clasifica) / Medalla de oro 16.00 Brenda Ruiz Díaz (si clasifica)

>>Leer más: Juegos Suramericanos: Argentina venció a Perú en fútbol y jugará por el oro ante Paraguay

Tenis - Hipódromo Óvalo: 10.00 individual masculino - cuartos de final (Luciano Ambrogi) / No antes de las 13.00 individual femenino - cuartos de final (Luisina Giovannini) / No antes de las 16.00 dobles femenino – semifinales (Luisina Giovannini) / No antes de las 16.00 dobles mixto – semifinales (Luciano Ambrogi)

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