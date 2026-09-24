En Central, algunos pibes del club tendrían que salir a poner el hombro frente a las bajas obligadas

Cantizano parece número puesto por Campaz y a Duarte se le abre una chance en un partido clave para el Canalla el sábado en Santiago del Estero

En Central, Giovanni Cantizano tiene todos los boletos para jugar la Supercopa Internacional desde el arranque.

A contramano de lo que podría pensarse como un escenario normal, en Central hay una situación que complejiza la previa de la Supercopa Internacional contra Estudiantes: las bajas que tendrá el técnico Jorge Almirón, tales los casos de Jaminton Campaz, Vicente Pizarro y Alan Rodríguez .

Frente a ese panorama, deberán aparecer otros nombres para lograr que todas esas ausencias pasen lo más inadvertidas posible. Los que hay a mano son juveniles del club. Sobre ellos podría recaer la responsabilidad en un partido nada menos que con un título en juego.

El potencial que se usa en este caso tiene que ver con que todavía no hay indicios de la decisión que tomará Almirón con el equipo. Pero al menos uno de esos chicos pinta como pieza segura en el equipo.

Las referencias valen para Giovanni Cantizano y Gaspar Duarte . Quien más posibilidades tiene de jugar es el primero , en el puesto del colombiano Campaz. Lo de Duarte es probable, pero todo dependerá de la forma y el esquema que utilizará el entrenador.

Lo cierto es que en un marco de lógica absoluta, los responsables de hallar el desequilibrio del medio hacia adelante serían juveniles de las divisiones inferiores. Uno con más ritmo que otro.

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La de Cantizano asoma como la variable más potable, por la sencilla razón de que siempre fue la principal alternativa a Campaz. Cada vez que el tumaqueño no estuvo a disposición, ahí estuvo el juvenil para reemplazarlo. Incluso en este semestre hubo algunos partidos en los que ambos compartieron cancha. Fue en los encuentros frente a Racing, River, Corinthians (por la Copa Libertadores) y Gimnasia.

Cantizano actuaría por la banda izquierda en el ataque de Central. El perfil que mejor le sienta. Virginia Benedetto / La Capital

A veces por derecha

Cuando ello ocurrió, Cantizano fue utilizado como extremo por derecha, un perfil que no lo favorece demasiado, pese a que es diestro. Es que siempre se sintió mejor jugando por izquierda. Al menos sus mejores actuaciones fueron en esa posición.

El plafón que tiene hoy Cantizano es que jugó bastante en lo que va del semestre. Estuvo en cancha en 10 de los 12 partidos que lleva disputados el Canalla y en seis de ellos lo hizo como titular. Desde el lado de la continuidad, es algo que le juega a favor.

El último antecedente importante de Cantizano en cancha es frente a Tigre, cuando ingresó en el complemento. Lo hizo a poco más de 20 minutos del final, justamente en lugar de Campaz, y metió un par de corridas interesantes, en las que logró desequilibrar.

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Un buen ingreso

Actuando por la izquierda, se recuerda, por ejemplo, aquel partido frente a Independiente, por los octavos de final del torneo Apertura, en el que su ingreso en el complemento fue determinante para el triunfo canalla. No sólo convirtió un gol, sino que le sirvió otro a Elías Verón.

Ahora, ante la partida de Campaz a la selección de Colombia para la fecha Fifa, el pibe Cantizano tiene todos los boletos para meterse en el equipo.

En la otra banda

De mantener el esquema, Almirón necesitará también un delantero por derecha y quien espera su chance es Gaspar Duarte, otro de los juveniles de las inferiores, con algo más de recorrido que Cantizano, pero con menos continuidad.

Gaspar Duarte llega con poco ritmo de competencia, pero igualmente es una alternativa. Leonardo Vincenti / La Capital

El atacante estuvo parado un largo tiempo por una lesión muscular y recién sumó sus primeros minutos en el partido contra Tigre, en el que también ingresó (a los 81’ por Alan Rodríguez) de buena forma. Contra Argentinos Juniors fue a la cancha ya en tiempo de adición.

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La duda que puede haber con Duarte es si físicamente le da para jugar desde el arranque, teniendo en cuenta los pocos minutos que tiene jugados en el semestre. ¿Y si no es él? Julián Fernández es otra alternativa, pero el zurdo no juega desde el partido ante Barracas Central, en el que fue titular. Contra Talleres estuvo en el banco y no ingresó y desde entonces ni siquiera pudo ser convocado por una lesión muscular. Desde el ritmo de competencia, está en peores condiciones que Duarte.

La inclusión de Federico Navarro por Pizarro es prácticamente una fija, pero todo dependerá del esquema que elija utilizar Almirón. Si es con extremos en ambas bandas, el desafío recaerá sobre dos chicos nacidos en Arroyito.