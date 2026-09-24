La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

En un shopping brasileño, el campo se mete entre la ropa. Una pequeña muestra del recorrido del algodón propone otra forma de contar el agro

Algodón 100% brasileño. Brasil es el tercer productor y el mayor exportador mundial de algodón, una fibra que también abastece a su industria textil

En pleno shopping paulista, entre percheros y ropa prolijamente doblada, una conocida marca de Brasil hizo lugar para mostrar el trabajo de campo que hay detrás de sus prendas. En un panel, expuso las principales etapas del recorrido del algodón, desde la cosecha de la flor, la separación de la fibra, la producción del hilo y su transformación en tejido.

La instalación forma parte de la campaña de la marca Hering y lleva la frase "O Básico do Brasil". Las explicaciones son breves, pero alcanza con mirar el panel para entender y recordar que una remera también empieza en un campo.

La firma nació en Blumenau en 1880 y es conocida por sus prendas básicas, entre ellas las de algodón. La historia también aparece en la nueva Camiseta Brasil, que la marca presenta como una prenda hecha en el país, con tejido 100% algodón. “Feita no Brasil, por brasileiros, para os brasileiros”, dice la imagen de la campaña.

Brasil tiene motivos para poner la fibra del algodón en primer plano. Es el tercer productor mundial de algodón y el mayor exportador. Según la última estimación de la Conab, la producción de algodón en pluma alcanzaría los 4,14 millones de toneladas en la campaña 2025/26 , el volumen más alto de su serie histórica. Además, los datos de exportación también muestran volúmenes récord: de acuerdo con la Asociación Brasileña de Productores de Algodón (Abrapa), entre agosto de 2025 y julio de 2026 el país exportó 3,37 millones de toneladas.

La mayor parte del algodón brasileño sale al exterior, pero la industria textil también tiene una demanda importante. Según la Conab, el consumo interno de algodón en pluma llegaría este año a 740.000 toneladas, un 2,8% más que en 2025. Pese a esto, la entidad también advirtió que las empresas textiles están actuando con cautela, debido al aumento del precio del algodón.

Desde hace una década, Abrapa busca acercar esa cadena al consumidor mediante el movimiento "Sou de Algodão". Una de sus iniciativas, el programa SouABR, permite consultar el recorrido de determinadas ropas desde el campo hasta el punto de venta a través de un código QR. Durante 2025 y según datos de la entidad, se produjeron 319.647 piezas rastreables dentro del programa.

¿Y el algodón argentino?

Argentina también produce algodón y cuenta con una cadena que llega hasta la industria textil, aunque atraviesa una campaña distinta.

Según el Semáforo de Economías Regionales que elabora Coninagro, la actividad algodonera argentina se mantuvo en rojo. Para la campaña 2025/26, la superficie sembrada cayó un 43%, con 390 mil hectáreas sembradas, y se proyecta una producción de 770 mil toneladas, un 30% menos que la campaña anterior.

En los últimos doce meses, las exportaciones del complejo algodonero sumaron u$s 177 millones, un 17% más, mientras que las importaciones alcanzaron los u$s 88 millones. Los números muestran movimientos distintos dentro de una misma cadena: cae la producción proyectada, pero crecen las ventas al exterior.