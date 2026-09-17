Estrenos de cine en Rosario: terror, magia y animé en la cartelera

En la semana de la Fiesta del Cine, desembarcan títulos para todos los gustos en las salas de cine de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

"Un árbol mágico" es una película de fantasía y magia que llega a los cines de Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

Desde China llega esta divertida película de aventuras dirigida por Derek Hui y el protagonismo de Jackie Chan, Li Ma y Shan Qiao.

La historia sigue a un panda gigante, llamado Huhu, y a Jackie Chan, quienes se encuentran accidentalmente con una misteriosa tribu primitiva. Alli, deberán luchar contra guerreros peculiares y líderes con poderes mágicos.

-"Resident Evil: noche cero". Estados Unidos, 94 minutos

Del director de “La noche de la desaparición”, una de las películas de terror más taquilleras de 2025, llega “Resident Evil: Noche Cero”, una reinvención de la popular franquicia Resident Evil.

La historia sigue a Bryan, un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una desesperada carrera por la supervivencia cuando una noche fatídica y aterradora se convierte en un completo caos a su alrededor. Mientras intenta descubrir qué está sucediendo y mantenerse con vida, deberá enfrentarse a una amenaza implacable y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.

La película está protagonizada por Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser.

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-"El árbol mágico". Estados Unidos, 111 minutos

La cartelera de Rosario también ofrece propuestas para disfrutar en familia. Bajo la dirección de Ben Gregor, llega a las carteleras de Rosario "El árbol mágico", una película de fantasía protagonizada por Andrew Garfield, Claire Foy, Nicola Coughlan y Rebecca Ferguson.

Polly, Tim y sus tres hijos son una familia moderna que se ve obligada a mudarse a la remota campiña inglesa. Poco después de su llegada, los niños descubren un misterioso árbol mágico y quedan fascinados al conocer a sus extraordinarios y excéntricos habitantes.

-"One piece: la película". Japón, 57 minutos

Basada en la exitosa serie de manga y anime One Piece, llega a las carteleras esta aventura protagonizada por Luffy y su tripulación, quienes se emprenden en un viaje para encontrar el legendario tesoro del famoso pirata Woonan.

Pero el camino no será nada fácil. En su travesía deberán enfrentarse a Eldorago, un ambicioso pirata que también va detrás de la legendaria fortuna y que cuenta con una poderosa habilidad obtenida gracias a una Fruta del Diablo. Así comienza una peligrosa carrera en la que Luffy y sus compañeros deberán poner a prueba todo su valor para alcanzar el tesoro antes que su rival.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 17 de septiembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Código Venganza" (Acción): Después de que su jefe multimillonario sea asesinado frente a él, el agente de seguridad Cole Reed es incriminado por el homicidio y queda al borde de la bancarrota e injusticia. Perseguido por fuerzas internacionales, Reed debe limpiar su nombre y descubrir la conspiración detrás del asesinato, en una carrera contra el tiempo con acción intensa en alta mar y entornos corporativos letales.

Después de que su jefe multimillonario sea asesinado frente a él, el agente de seguridad Cole Reed es incriminado por el homicidio y queda al borde de la bancarrota e injusticia. Perseguido por fuerzas internacionales, Reed debe limpiar su nombre y descubrir la conspiración detrás del asesinato, en una carrera contra el tiempo con acción intensa en alta mar y entornos corporativos letales. "Hechizo de amor: la magia continúa" (Drama): Protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, Hechizo de Amor: La magia continúa nos devuelve a un mundo envuelto en travesuras a la luz de la luna y una poderosa magia ancestral, donde las hermanas Owens deberán enfrentar la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas en un evento cinematográfico imperdible, lleno de diversión, magia y caos.

Protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, Hechizo de Amor: La magia continúa nos devuelve a un mundo envuelto en travesuras a la luz de la luna y una poderosa magia ancestral, donde las hermanas Owens deberán enfrentar la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas en un evento cinematográfico imperdible, lleno de diversión, magia y caos. "Tadeo el explorador y la lampara maravillosa" (Aventuras) : Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia (Oli), una adorable e intrépida niña de dos años. Y Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista de un objeto único: la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Y Momia, lleno de celos, pide un deseo: viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos le querían. Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que Momia cambie el curso de la historia y traer al grupo (Jeff, Belzoni y Ramona incluidos) de vuelta a casa.

: Tadeo y Sara son ahora padres de Olimpia (Oli), una adorable e intrépida niña de dos años. Y Momia no lleva nada bien haber dejado de ser el centro de atención. Mientras están de vacaciones en Londres, Sara sigue la pista de un objeto único: la lámpara maravillosa de Las mil y una noches. Y Momia, lleno de celos, pide un deseo: viajar en el tiempo hasta el momento en que era joven y todos le querían. Tadeo y Sara tienen que unir fuerzas para evitar que Momia cambie el curso de la historia y traer al grupo (Jeff, Belzoni y Ramona incluidos) de vuelta a casa. "El heladero: dulce sabor a muerte" (Terror): La tranquilidad de Bayleen Bay se interrumpe cuando un misterioso vendedor de helados comienza a repartir sus irresistibles helados entre los niños del pueblo. Lo que parece un inocente antojo pronto desencadena una ola de actos terroríficos, en la que los pequeños consumidores arrastran a toda la comunidad a una espiral de caos, paranoia y muerte.

"Pepita, la pistolera" (Drama): En una Mar del Plata invernal (1985), Margarita Di Tullio no busca redención: fabrica su libertad. Trabajadora sexual, embarazada y traicionada por un sistema que la devora, entiende que su cuerpo —ese territorio disputado por cafichos, policías y jueces— será su arma. No para matar: para construir. Así nace NEISIS: un refugio clandestino donde las mujeres no son mercancía, sino arquitectas de su propio poder. Como "coperas" desafían el mandato del sexo por supervivencia… Marga no las salva: les enseña un oficio. Pero el monstruo es más grande: cuando el Loco de la Ruta —tapadera de la policía corrupta— asesina a sus hermanas, Margarita desentierra la verdad.

En una Mar del Plata invernal (1985), Margarita Di Tullio no busca redención: fabrica su libertad. Trabajadora sexual, embarazada y traicionada por un sistema que la devora, entiende que su cuerpo —ese territorio disputado por cafichos, policías y jueces— será su arma. No para matar: para construir. Así nace NEISIS: un refugio clandestino donde las mujeres no son mercancía, sino arquitectas de su propio poder. Como "coperas" desafían el mandato del sexo por supervivencia… Marga no las salva: les enseña un oficio. Pero el monstruo es más grande: cuando el Loco de la Ruta —tapadera de la policía corrupta— asesina a sus hermanas, Margarita desentierra la verdad. "Zona Cero" (Acción): En una conferencia de biotecnología, un virus de mutación rápida se desata y el recinto queda sellado. Con el contagio en expansión y los infectados evolucionando en formas impredecibles, un grupo de sobrevivientes deberá abrirse paso en un encierro donde cada minuto cambia las reglas.

En una conferencia de biotecnología, un virus de mutación rápida se desata y el recinto queda sellado. Con el contagio en expansión y los infectados evolucionando en formas impredecibles, un grupo de sobrevivientes deberá abrirse paso en un encierro donde cada minuto cambia las reglas. "Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

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"La guerra de los últimos" (Drama) : Cuenta la historia de Hig (Elordi), un joven piloto que, junto a Bangley, (Brolin) un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo posapocalíptico, hasta que una misteriosa transmisión de radio lo impulsa a aventurarse en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad en las que aún cree.

: Cuenta la historia de Hig (Elordi), un joven piloto que, junto a Bangley, (Brolin) un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo posapocalíptico, hasta que una misteriosa transmisión de radio lo impulsa a aventurarse en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad en las que aún cree. "La noche del demonio: están entre nosotros" (Terror): Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.

Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo. "Yo, Narciso" (Comedia): Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, narciso, es una comedia de enredos.

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"El final de la calle OAK" (Suspenso): Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible.

Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible. "Paw Patrol: La dino película" (Aventuras): Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de PAW Patrol tienen un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga.

Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de PAW Patrol tienen un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga. "Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron. "Toy Story 5" (Aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

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Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

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Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.