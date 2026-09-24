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Newell's recupera un soldado castalepra, polifuncional y todoterreno

Este miércoles comenzó a practicar con el grupo en Bella Vista Franco Escobar, un defensor que puede cumplir varios roles en el fondo

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

24 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Escobar sufrió una distensión en el aductor en el clásico con Central en el Gigante y quedó dos fechas out. 

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Escobar sufrió una distensión en el aductor en el clásico con Central en el Gigante y quedó dos fechas out. 

Empiezan a asomar algunas buenas noticias en Newell's desde el predio de entrenamientos de Bella Vista. Es que para el próximo duelo ante Lanús, todo indica que podrá contar con el defensor Franco Escobar, quien venía en pleno proceso de recuperación de una lesión muscular que le privó de poder actuar en los últimos dos pleitos del Clausura.

El retorno a los trabajos habituales del futbolista que puede jugar marcando las dos puntas y de zaguero central, representó una señal más que positiva que generó buenas sensaciones dentro del búnker rojinegro.

Después de un par de semanas de tareas de rehabilitación, Escobar mejoró y, según trascendió desde el Centro Jorge Griffa, ya se encuentra en condiciones de poder estar bajo las órdenes del técnico rojinegro Frank Kudelka y sus colaboradores.

Además, teniendo en cuenta que hay fecha Fifa en el medio, y el cruce con el conjunto granate en el parque Independencia se desarrollará recién el 3 de octubre, los médicos del plantel ya muestran algunas muecas de optimismo confiables en relación a poder tenerlo a disposición.

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Se lesionó en el clásico

Vale recordar que el marcador de punta sufrió una distensión en el aductor en el clásico con Central en el Gigante de Arroyito, por la fecha 8º del torneo. Esa dolencia lo dejó fuera de los choques con Vélez en el Coloso Marcelo Bielsa y Platense en el estadio Vicente López.

Escobar venía transitando sin inconvenientes este proceso de recuperación y de a poco se fue quedando sin secuelas de esa lesión muscular que lo obligó, a los 60’, a dejar el campo de juego.

En ese marco, el jugador ayer dejó de realizar trabajos diferenciados y ya está a disposición para el próximo compromiso del equipo leproso frente a Lanús, que hasta ahora está programado para el sábado 3 de octubre, a las 17, por la fecha 11º del Clausura, aunque lo más posible es que ese horario sea corrido por superposiciones por la fecha Fifa.

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¿En qué posición?

En este escenario sin premuras, Kudelka tiene tiempo y margen para poder pensar bien si abre la puerta para que Escobar pueda volver a jugar desde el arranque, sobre todo teniendo en cuenta que puede actuar por los dos costados del funcionamiento defensivo, y que contra Central, su último cotejo, lo jugó de lateral por la izquierda.

Analizando que Martín Ortega viene cumpliendo con suficiencia sus performances como marcador de punta derecho, lo más probable es que la puja de posicionamientos de Escobar se siga situando en la otra punta, por izquierda.

En ese sentido, el cuerpo técnico deberá definir si Escobar puede jugar otra vez 90 minutos o si lo meten más de a poco. Y, además, si es el momento de sacar a Jerónimomio Russo del once principal, ya que no tuvo actuaciones destacadas, e incluso cometió un error de coordinación que le costó el gol de Vélez.

En ese marco de especulaciones y evaluaciones permanentes en las prácticas en Bella Vista, Newell’s debe determinar si Escobar puede saltar al ruedo y de qué lado.

Vale remarcar que Escobar jugó de tres frente a Central, y que salió de la cancha a los 60’ por una molestia muscular, y en ese momento fue reemplazado por Russo, quien jugó ante Vélez y Platense.

En las próximas jornadas, seguramente, habrá más novedades en esa misma dirección.

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