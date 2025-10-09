Estrenos de cine en Rosario: acción, infantiles y una vuelta de tuerca de terror para La Cenicienta

La cartelera se renueva este jueves 9 de octubre, con varias novedades en la grilla. Cuáles son las promociones y los descuentos a la hora de sacar entradas

La nueva entrega de Tron, uno de los estrenos más esperados en los cines.

Como ocurre cada jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades . Este segundo jueves de octubre, la cartelera se renueva en Rosario con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene un éxito imbatible, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Se trata de una continuación de Tron, película de ciencia ficción de Disney lanzada en 1982 , y de secuela, "Tron: el legado", de 2010 .

En esta nueva entrega, un sofisticado programa, Ares, es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando así el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial .

Protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Jeff Bridges, Cameron Monaghan y Gillian Anderson. Bajo la dirección de Joachim Ronning.

"Downton Abbey: el gran final" - Reino Unido, Estados Unidos (título original"Downton Abbey: The Grand Finale"). 123 minutos

El regreso cinematográfico de este fenómeno mundial sigue a la familia Crawley y a su personal en el inicio de la década de 1930.

Cuando Mary se ve envuelta en un escándalo público y la familia enfrenta dificultades económicas, toda la casa se enfrenta a la amenaza de la deshonra social. Los Crawley deben aceptar el cambio, mientras el personal se prepara para un nuevo capítulo con la siguiente generación llevando a Downton Abbey hacia el futuro.

Protagonizada por Matthew Goode, Tuppence Middleton, Michelle Dockery, Lily James, Paul Giamatti, Dan Stevens, Hugh Bonneville, bajo la dirección de Simon Curtis.

"Dora: aventuras mágicas" - Estados Unidos (título original: "Dora Magic Mermaid Adventures"). 56 minutos

En este película, Dora y su gran amigo, el mono Botas, se convierten en sirenas para hacer nuevos amigos bajo el agua.

Además de hacerse amigos de Marisol La Sirena y de su amiga el delfín Rosa, el dúo explorador se embarca en una misión para encontrar la torta de cumpleaños perdida de Dora.

"La máquina" - Estados Unidos (título original: "The Smashing Machine"). 123 minutos

Esta entrega, basada en hechos reales, narra la vida de Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas y campeón de la UFC cuya ferocidad en el octágono contrasta con las batallas personales que enfrenta fuera del ring.

Se trata de un retrato poderoso sobre la gloria, la adicción y el precio de ser el mejor. Protagonizada por Dwayne "La Roca" Johnson y Emily Blunt, y dirigida por Benny Safdie.

"Espejos Nº 3" - Alemania. 86 minutos

La vida de una estudiante de música da un giro inesperado cuando sufre un accidente de tráfico junto a su novio, quien muere, obligándola a reevaluar su camino. Tras sobrevivir milagrosamente, es adoptada por una extraña familia.

Tras pasar un tiempo con ellos, encuentra consuelo y apoyo para volver a encarrilar su vida. Pero descubre que algo no funciona en esa familia y empieza a preguntarse quiénes son realmente y qué oscuros secretos esconden.

Este drama europeo es protagonizado por Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Enno Trebs, Philip Froissant, Victoire Laly, Marcel Heupermann, Christian Koerner, Hendrik Heutmann y Christoph Glaubacker. La dirección del rodaje fue de Christian Petzold.

"Ángelo en el bosque mágico" - Francia. 82 minutos

Ángelo, un niño de 10 años, viaja con su familia a visitar a su abuelita. Cuando sus distraídos padres lo dejan atrás en un área de descanso, el chico se adentra a un misterioso mundo habitado por criaturas extrañas y maravillosas, algunas más amistosas que otras.

"La hermanastra fea" - Noruega. 110 minutos

Combinando comedia y terror, esta película es una versión atrevida e inesperada del famoso cuento "La Cenicienta" pero vista a través de los ojos de Elvira, la hermanastra fea de la princesa.

La sangrienta película sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra. En un reino donde la belleza es un negocio brutal, Elvira hará todo lo posible por atraer la atención del príncipe.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 2 de octubre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de septiembre en cartelera

“Una batalla tras otra”: (Drama/Acción) el malvado némesis del revolucionario y fracasado Bob resurge al mismo tiempo que su hija desaparece. Así, se desatará una lucha para encontrarla en la que deberá superar su pasado.

(Drama/Acción) el malvado némesis del revolucionario y fracasado Bob resurge al mismo tiempo que su hija desaparece. Así, se desatará una lucha para encontrarla en la que deberá superar su pasado. "Hamilton": (Musical) El musical cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Fusionando hip-hop, jazz, R&B y Broadway.

(Musical) El musical cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Fusionando hip-hop, jazz, R&B y Broadway. "La casa de muñecas de Gabby: la película": (Aventuras) Gabby se adentrará en una aventura para reunir a sus animalitos y salvar la casa de muñecas de las manos de una excéntrica señora llamada Vera.

(Aventuras) Gabby se adentrará en una aventura para reunir a sus animalitos y salvar la casa de muñecas de las manos de una excéntrica señora llamada Vera. "Belén": (Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal.

(Drama) Basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional, “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal. "Papá por dos": (Comedia) Santiago sueña con formar una familia con Ana. Cuando ella le cuenta que está embarazada de su ex novio Pancho, se formará una nueva y compleja familia con dos papás y una mamá.

(Comedia) Santiago sueña con formar una familia con Ana. Cuando ella le cuenta que está embarazada de su ex novio Pancho, se formará una nueva y compleja familia con dos papás y una mamá. "El gran viaje de tu vida": (Romance) Sarah y David se aventuran en un viaje introspectivo a través de puertas que reviven momentos de su pasado.

(Romance) Sarah y David se aventuran en un viaje introspectivo a través de puertas que reviven momentos de su pasado. "200% Lobo": (Animación) Después de “100% Lobo”, el caniche Freddy se envuelve en otra disparatada historia donde el destino del mundo depende de él. En esta entrega, su capricho de volverse un hombre lobo finalmente se hará realidad.

"Toy Story" 30 aniversario: (Animación) Woody, el juguete favorito de Andy, teme que tras recibir su regalo de cumpleaños, un nuevo juguete llamado Buzz Lightyear, su importancia disminuya. Por ello, diseña un plan para eliminar a Buzz.

“El conjuro 4: Últimos ritos”: (Terror) Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.

Estrenos de agosto en cartelera

"Mascotas al rescate": (Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque.

(Animación/Infantil) Cuando un tren parte sin control llevándose a todas las mascotas a bordo, los animales descubren que se esconde detrás un plan de robo. Falcon, un mapache ingenioso y Rex, un perro policía virtuoso, deberán arriesgarlo todo para salvar a los animales del choque. “Homo Argentum”: (Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos.

(Comedia) Guillermo Francella interpreta 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. "Otro viernes de locos": (Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada.

(Drama) En esta secuela de la icónica película de 2003 “Un viernes de locos”, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven como madre e hija y protagonizan un nuevo cambio de cuerpo pero con la apuesta elevada. "La hora de la desaparición": (Terror) Cuando todos, excepto un niño de la misma clase, desaparecen misteriosamente en la misma noche y exactamente al mismo tiempo, una comunidad se queda preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición.

Estrenos más antiguos en cartelera

"F1"

"Los tipos malos"

"Avatar: el camino del agua"

"Una película de Minecraft"

"Mazel Tov"

"Thunderbolts*"

"Destino final: lazos de sangre"

"Lilo & Stitch"

"Misión Imposible: la sentencia final"

"Cómo entrenar a tu dragón"

"Exterminio: la evolución"

"Elio"

"Jurassic World: renace"

"Superman"

"Los cuatro fantásticos"

"Amores materialistas"

