Boca abrirá la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo: cómo será el velatorio

Se realizará este jueves y continuará el viernes. No se permitirá tomar fotos ni grabar por pedido de la familia de Miguel Ángel Russo

El Club Atlético Boca Juniors comunicó que este jueves, de 10 a 22 , abrirá las puertas del estadio en Brandsen 805 para que socios, hinchas y allegados puedan despedir a Miguel Ángel Russo , histórico entrenador y una de las figuras más queridas en la historia del club.

El velatorio se realizará en el Hall Central de la Bombonera , mientras que el viernes continuará de 10 a 12 horas , según informó la institución a través de un comunicado oficial.

Desde la entidad xeneize pidieron respetar la intimidad de la familia , por lo que no estará permitido tomar fotos ni realizar filmaciones dentro del lugar .

“Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, expresaron desde la dirigencia.

Russo, símbolo de la historia de Boca, fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y regresó en 2020 para conquistar la Superliga Argentina, además de ser una figura clave en el vínculo afectivo entre el club y sus hinchas.

La decisión de abrir las puertas de la Bombonera busca darle a los simpatizantes la posibilidad de un último adiós, en el mismo escenario donde Russo escribió algunas de las páginas más memorables del fútbol argentino.

Murió Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien hasta el último de sus días dejó su sello de pasión y compromiso en las canchas de todo el país. Consagrado en Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, y querido por varios clubes, toda la Argentina lo despide como la gloria que fue.

A sus 69 años, el laureado DT se fue este miércoles tras una extensa batalla con una cruel enfermedad que deterioró progresivamente su salud pero no pudieron alejarlo de su más grande pasión: el fútbol.

Tras más de una semana sin poder formar parte de los entrenamientos por los problemas de salud, el entrenador de Boca falleció este miércoles, unos días después de la histórica goleada por 5-0 de su equipo frente a Newell's.

Miles de hinchas canallas lamentan su partida y homenajean a uno de los grandes ídolos del club, quien dejó Arroyito hace poco más de un año. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en actividad, su salud empeoró en las últimas semanas, incluso dejándolo al margen del último partido del Xeneize.

Su partida dejará un vacío importante en el fútbol nacional, pero su legado continuará vigente por años tanto en Central como en Boca, Estudiantes, Lanús y Vélez, donde también fue muy querido por los hinchas gracias a distintos títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

La extensa trayectoria de Miguel Ángel Russo

Russo debutó como futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 1975. Disputó 14 temporadas consecutivas con el Pincha, único club a lo largo de su carrera, hasta su retiro en 1989. En total, disputó 420 partidos y anotó 11 goles, cosechando dos títulos: el campeonato Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

En sus primeros pasos como entrenador, logró importantes ascensos con Lanús y Estudiantes, pero encontró una conexión particular con Central, al cual llegó en 1997 para tener la primera de sus 5 etapas en total con el Canalla.

Pasó por otros clubes como Salamanca (España), Colón, Los Andes, Morelia (México), Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita), pero también tuvo más de un paso por Central, Boca, Vélez, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo.