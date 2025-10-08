La Capital | Ovación | Miguel Ángel Russo

Boca abrirá la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo: cómo será el velatorio

Se realizará este jueves y continuará el viernes. No se permitirá tomar fotos ni grabar por pedido de la familia de Miguel Ángel Russo

8 de octubre 2025 · 23:08hs
Miguel Ángel Russo dirigió a Boca Juniors hasta sus últimos días 

Miguel Ángel Russo dirigió a Boca Juniors hasta sus últimos días 

El Club Atlético Boca Juniors comunicó que este jueves, de 10 a 22, abrirá las puertas del estadio en Brandsen 805 para que socios, hinchas y allegados puedan despedir a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador y una de las figuras más queridas en la historia del club.

El velatorio se realizará en el Hall Central de la Bombonera, mientras que el viernes continuará de 10 a 12 horas, según informó la institución a través de un comunicado oficial.

Desde la entidad xeneize pidieron respetar la intimidad de la familia, por lo que no estará permitido tomar fotos ni realizar filmaciones dentro del lugar.

“Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, expresaron desde la dirigencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1976099855635206442&partner=&hide_thread=false

Russo, símbolo de la historia de Boca, fue campeón de la Copa Libertadores 2007 y regresó en 2020 para conquistar la Superliga Argentina, además de ser una figura clave en el vínculo afectivo entre el club y sus hinchas.

La decisión de abrir las puertas de la Bombonera busca darle a los simpatizantes la posibilidad de un último adiós, en el mismo escenario donde Russo escribió algunas de las páginas más memorables del fútbol argentino.

Murió Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien hasta el último de sus días dejó su sello de pasión y compromiso en las canchas de todo el país. Consagrado en Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, y querido por varios clubes, toda la Argentina lo despide como la gloria que fue.

A sus 69 años, el laureado DT se fue este miércoles tras una extensa batalla con una cruel enfermedad que deterioró progresivamente su salud pero no pudieron alejarlo de su más grande pasión: el fútbol.

Tras más de una semana sin poder formar parte de los entrenamientos por los problemas de salud, el entrenador de Boca falleció este miércoles, unos días después de la histórica goleada por 5-0 de su equipo frente a Newell's.

Miles de hinchas canallas lamentan su partida y homenajean a uno de los grandes ídolos del club, quien dejó Arroyito hace poco más de un año. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en actividad, su salud empeoró en las últimas semanas, incluso dejándolo al margen del último partido del Xeneize.

Su partida dejará un vacío importante en el fútbol nacional, pero su legado continuará vigente por años tanto en Central como en Boca, Estudiantes, Lanús y Vélez, donde también fue muy querido por los hinchas gracias a distintos títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

La extensa trayectoria de Miguel Ángel Russo

Russo debutó como futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 1975. Disputó 14 temporadas consecutivas con el Pincha, único club a lo largo de su carrera, hasta su retiro en 1989. En total, disputó 420 partidos y anotó 11 goles, cosechando dos títulos: el campeonato Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

>>Leer más: El Gigante de Arroyito, rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

En sus primeros pasos como entrenador, logró importantes ascensos con Lanús y Estudiantes, pero encontró una conexión particular con Central, al cual llegó en 1997 para tener la primera de sus 5 etapas en total con el Canalla.

Pasó por otros clubes como Salamanca (España), Colón, Los Andes, Morelia (México), Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita), pero también tuvo más de un paso por Central, Boca, Vélez, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo.

Noticias relacionadas
Pablo Javkin despidió a Miguel Ángel Russo

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: "La ciudad lo despide con honores"

Miguel Ángel Russo en 2006 cuando era entrenador de Vélez y enfrentó a Newells en la Copa Libertadores

Newell's y Maxi Rodríguez tambien lamentaron la muerte de Miguel Ángel Russo

El técnico de Newells Cristian Fabbiani piensa fortalecer el juego aéreo en defensa.

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Miguel Ángel Russo y su emblematica sonrisa 

Central y el mundo del fútbol despiden a Miguel Ángel Russo: de la tristeza al reconocimiento

Ver comentarios

Las más leídas

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Lo último

Boca abrirá la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo: cómo será el velatorio

Boca abrirá la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo: cómo será el velatorio

Miguel Ángel Russo: siempre un guerrero, desde el principio hasta el final

Miguel Ángel Russo: siempre un guerrero, desde el principio hasta el final

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Boca abrirá la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo: cómo será el velatorio

Se realizará este jueves y continuará el viernes. No se permitirá tomar fotos ni grabar por pedido de la familia de Miguel Ángel Russo

Boca abrirá la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo: cómo será el velatorio
Miguel Ángel Russo: siempre un guerrero, desde el principio hasta el final

Por Gustavo Conti
Ovación

Miguel Ángel Russo: siempre un guerrero, desde el principio hasta el final

Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria
Ovación

Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un 8 de octubre imborrable: Russo se despidió el mismo día que el Negro Palma, otra leyenda de Central

No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Por Lucas Vitantonio
Ovación

No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Newells y Maxi Rodríguez tambien lamentaron la muerte de Miguel Ángel Russo
Ovación

Newell's y Maxi Rodríguez tambien lamentaron la muerte de Miguel Ángel Russo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Ovación
Miguel Ángel Russo: siempre un guerrero, desde el principio hasta el final

Por Gustavo Conti
Ovación

Miguel Ángel Russo: siempre un guerrero, desde el principio hasta el final

Miguel Ángel Russo: siempre un guerrero, desde el principio hasta el final

Miguel Ángel Russo: siempre un guerrero, desde el principio hasta el final

La selección argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio

La selección argentina homenajeó a Miguel Ángel Russo con un minuto de silencio

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: La ciudad lo despide con honores

El mensaje de Javkin para Miguel Ángel Russo: "La ciudad lo despide con honores"

Policiales
Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

Barrio Molino Blanco: piden 12 años de prisión por balear a una vecina y su hija embarazada

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Una cárcel de Rosario se convierte en museo por una noche: así será la muestra en Zeballos y Riccheri

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Región

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
La Ciudad

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura
La Ciudad

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura