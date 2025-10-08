El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El exjugador Canalla y de último paso por Defensores de Belgrano, Emiliano Vecchio, fue anunciado como refuerzo de Regatas, pero nunca se presentó y se fue a jugar a Italia

Todo estaba acordado y hasta se había anunciado la contratación de Emiliano Vecchio (exjugador de Central) para vestir la camiseta de Regatas de San Nicolás . La noticia causó un movimiento intenso en la zona por el arribo de un jugador con una importante carrera profesional. Pero ese entusiasmo duró apenas un puñado de días porque el volante nunca se presentó a lo que iba a ser su nuevo club y fue anunciado para jugar en Italia. "Viene a revolucionar el fútbol italiano", se informó en el Viejo Continente.

La historia escrita y que tuvo varios capítulos en pocos días se inició hace menos de una semana cuando desde la cuenta del Torneo Regional Amateur de San Nicolás comunicó en mayúsculas el arribo del exjugador de Central. "BIENVENIDO AL MEJOR TORNEO. Emiliano Vecchio, exjugador de Racing y Rosario Central, entre otros, es nuevo jugador de Regatas de San Nicolás para competir en la nueva edición del Torneo Regional Amateur".

En todo esto hubo un detalle que quizás muchos pasaron por alto y es que Regatas no se expresó al respecto en las redes sociales como sí lo hizo la Liga Nicoleña. Pero parecía ser un detalle menor ya que hace una semana Vecchio debía presentarse para iniciar la preparación con sus nuevos compañeros y estar en el arranque del torneo previsto para el 19 del corriente mes.

“Un jugador profesional de vasta trayectoria en el fútbol argentino, chileno, brasileño, viene a revolucionar el futbol italiano. Te deseamos el mayor de los éxitos Emiliano”, publicó en su cuenta de Instagram la agencia italiana Agenzia Di Talenti al mediocampista de último paso en Defensores de Belgrano, donde rescindió su contrato al no poder tener demasiada participación en el equipo.

¿Dónde jugará? Este es un detalle a tener en cuenta y la realidad es que aún no hay un equipo confirmado en el que Vecchio (36 años) vuelva a la actividad futbolística. "Vamos a trabajar juntos para la próxima ventana, pero no hemos anunciado a Emiliano con ningún equipo", fue la aclaración de la agencia de talentos en contacto con Ovación para dejar sentado la situación del mediocampista por estas horas.

Vecchio: una carrera con ascensos y altibajos

Vecchio tuvo su presentación en el fútbol en Central después de transitar una infancia de carencias y que lo llevaron incluso a vivir en la calle. Su debut lo tuvo a los 16 años nada menos que ante Newell's y con el actual campeón del mundo Ángel Di María como compañero.

A partir de 2007 inició su periplo por diferentes países y equipos. Llegó al ascenso del fútbol español para vestir la camiseta de Fuenlanbrada y Rayo Majadahonda, que es una filial de Atlético de Madrid. Su rendimiento no fue el esperado y el pase fue comprado por el poderoso Corinthians, que lo cedió a préstamo a Gremio Prudente.

En Brasil vivió un momento atípico ya que como no era tenido en cuenta y pasó más de medio año sin poder jugar decidió abocarse a las artes marciales mixtas, un deporte muy riesgoso y propenso a lesiones. Fue ahí cuando decidió arrancar de nuevo y se sumó a Defensores de Villa Ramallo tras el llamado de Néstor Manfredi, muy reconocido en Central. Y de esa manera pasó por Unión Española, Colo Colo, Qatar, Arabia Saudita, Bolívar y Racing, entre otros.