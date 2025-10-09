La Capital | La Ciudad | autonomía

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Lo que trae el proyecto: cepo al gasto público, paritaria propia y libertad sindical a los municipales. El mensaje de 338 páginas incluyó 115 artículos. El jueves 16 se le dará ingreso formal en el recinto

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

9 de octubre 2025 · 06:10hs
El proyecto de autonomía municipal presentado por el intendente Pablo Javkin ya ingresó al Concejo Municipal.

El proyecto de autonomía municipal presentado por el intendente Pablo Javkin ya ingresó al Concejo Municipal.

El proyecto de autonomía municipal que el intendente Pablo Javkin entregó en manos a la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck ya empezó a dar sus primeros pasos en el Palacio Vasallo. El próximo jueves 16 tendrá su ingreso formal en la sesión ordinaria y su tratamiento parlamentario comenzará a partir del lunes 20. La titular del cuerpo deliberativo estimó que su aprobación se dará antes de recambio parcial de concejales, previsto para diciembre próximo. Son 338 páginas con 115 artículos, entre los cuales habrá muchos de aplicación inmediata a partir de la adhesión a la nueva constitución santafesina reformada este año. Luego, vendrá la redacción de la Carta Orgánica rosarina, con la designación de estatuyentes dentro del calendario electoral 2027.

A partir de ahora, la consagración de la autonomía municipal entra en su cuenta regresiva de cara a su aprobación. Se trata de un proyecto que contó con el respaldo de autoridades académicas, universitarias, entidades intermedias y empresariales que sirvieron de base para la creación de núcleos temáticos priorizados, como el régimen de administración financiera y tributaria, la Justicia municipal, ética pública, régimen y órganos de control, uso del suelo y área metropolitana. Ejes que reflejan el camino hacia la independencia económica, política y financiera. Con la nueva Constitución provincial que ya declara la autonomía, ahora el Concejo debe cumplir su parte de adherir a la reformada carta magna santafesina.

>>Leer más: En el Día de Rosario, Javkin presenta la ordenanza de declaración de autonomía

"Hay que hacerlo ahora, apenas entre en tratamiento legislativo, la idea es plantearle a los concejales que no hay nada más importante para Rosario que poner en funcionamiento lo mas rápido posible las competencia que nos da la nueva Constitución. Y esto requiere la discusión de esta ordenanza. Ojalá el Concejo le regale a la ciudad en su mes del tricentenario la ordenanza de autonomía municipal", auguró Schmuck al estimar que la aprobación debe concretarse "ahora para octubre o noviembre próximo".

La señal del oficialismo es clara: si bien se escucharán sugerencias y modificaciones, la prioridad es acelerar los tiempos legislativos. El proyecto ingresará formalmente en la sesión del próximo jueves 16 y luego estará en condiciones de ser tratado el lunes 20. Se especula que lo trate la comisión de Gobierno, que podría ser ampliada para que otros ediles que no la integran tengan participación.

autonomiamunicipal2

Ejes temáticos

La iniciativa oficial abre la puerta a la incorporación inmediata y progresiva de este principio ya consagrado en la nueva Constitución santafesina. Entre los temas que trascendieron figura la incorporación de una normativa que imponga disciplina fiscal a la hora de justificar los gastos presupuestarios. También la creación de una paritaria municipal local sin la dependencia de la Federación santafesina, y la promoción de la libertad sindical que culmine con la exclusividad del Sindicato de Trabajadores Municipales.

En la justificación, el mensaje de la Intendencia se remite a la Constitución provincial reformada, "los municipios deben asumir un rol más activo en la gestión de los asuntos públicos, con competencias propias y con la necesaria autonomía financiera".

"La ciudad de Rosario ha demostrado históricamente un espíritu autónomo, plural y participativo, con instituciones abiertas a la creatividad ciudadana y a la innovación democrática, tal como lo evidencian experiencias pioneras como el Presupuesto Participativo, el Juicio por jurados vecinales y los consejos barriales, consolidando una tradición de diálogo con la sociedad civil y de apertura a la reflexión colectiva", se añade en otro apartado.

Y se consigna además que "la autonomía municipal constituye un principio operativo que no se agota en la sanción de la Carta Orgánica, sino que implica el ejercicio inmediato de competencias y facultades en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero".

>>Leer más: Autonomía municipal: Javkin recibió aportes académicos de la UCA y la UNR

Es por ello que la iniciativa tiene por objeto "hacer efectivas dichas potestades, disponiendo la incorporación gradual de normas que permitan implementar y consolidar el nuevo régimen de autonomía desde sus inicios, asegurando la continuidad normativa mediante la regulación de materias específicas".

autonomiamunicipal3

Extemporáneas

La propuesta plantea situaciones insólitas. Por ejemplo, sin la autonomía para plantar, podar, transplantar o extraer especies del arbolado público hay que solicitar un permiso a la provincia. La consagración de la autonomía municipal se regirá por orden municipal.

Otra demostración de la necesidad de una adaptación y aggiornamiento es el ingreso a los baldíos. Con esta ordenanza se propone ingresar para limpiar, desinfectar, desratizar terrenos baldíos que pongan en riesgo la salud de los vecinos, sin previa orden de allanamiento judicial.

Disciplina fiscal

La iniciativa propone transitar el rumbo de la responsabilidad presupuestaria y tributaria. En la actualidad no hay obligación de los administradores de las cuentas públicas rosarinas de tener responsabilidad presupuestaria a la hora de legislar. A partir de esta norma, toda ordenanza que autorice gastos no previstos en el presupuesto municipal deberá indicar explícitamente su fuente de financiamiento específica o bien la autorización para la utilización del crédito, con detalles de cómo se aplicaría dicho empréstito.

Y en cuanto a los sistemas de adquisición de productos por parte del Ejecutivo, se establece una modificación en el régimen de contrataciones. El proyecto del intendente Pablo Javkin incorpora la figura de compra ágil (para reducir tiempos y costos) y compra por medios electrónicos a todo el país, con un fuerte impacto de la reducción de precios a partir de la competencia. Habilitación de acuerdos marco, que permitirá poder centralizar la adquisición de insumos comunes a todas las áreas, pudiendo conseguir mejores condiciones en la compra y así eficientizar el uso de los recursos públicos

>>Leer más: Reforma constitucional: Rosario activó el modo autonomía municipal

Apertura sindical

Paritaria local independiente y principio de libertad sindical: a partir de la autonomía, Rosario dejará de regir los salarios de su personal por lo que se decida en la paritaria municipal organizada por la provincia y en la que los salarios son definidos entre otras localidades de menor volumen.

Los salarios de las y los trabajadores municipales de Rosario serán resueltos, como ya viene sucediendo de hecho, por una paritaria local formada por el Ejecutivo municipal y los sindicatos que representen al personal de la Municipalidad. A partir de ello se elimina un aporte de 30 millones mensuales a Festram por una representación sindical impuesta a los no afiliados. Asimismo, en esa mesa paritaria local se podrán sentar todos los sindicatos municipales que tengan afiliados equivalentes al menos al 10% de la planta municipal, receptando el principio de libertad y pluralidad sindical que rige en otras jurisdicciones en materia de empleo público.

Noticias relacionadas
El límite sur del predio de GER se ubica frente a calle Cerrito.

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

La Biblioteca Ambulante está montada sobre un viejo colectivo de Rosario Bus.

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Este jueves reabre la Isla de los Inventos, totalmente renovada y ampliada; y con un nuevo ingreso por Presidente Roca y el río.

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 

Ver comentarios

Las más leídas

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Lo último

Castellano recordó el apoyo de Russo durante su enfermedad y contó que lo visitó hace dos días

Castellano recordó el apoyo de Russo durante su enfermedad y contó que lo visitó hace dos días

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

La Voz Argentina 2025: quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

"La Voz Argentina 2025": quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

Habrá un complemento para los efectivos en servicio del Plan Bandera que combaten la inseguridad y tienen problemas con Iosfa. Será a través de Iapos y el Tesoro

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura
Comenzó el velatorio de Russo en la Bombonera con presencia de hinchas de Central
Ovación

Comenzó el velatorio de Russo en la Bombonera con presencia de hinchas de Central

La historia detrás de la icónica frase de Russo: Todo se cura con amor
Ovación

La historia detrás de la icónica frase de Russo: "Todo se cura con amor"

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia
La Ciudad

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre
Policiales

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ovación
Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

La historia detrás de la icónica frase de Russo: Todo se cura con amor

La historia detrás de la icónica frase de Russo: "Todo se cura con amor"

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Policiales
Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso
Policiales

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La Ciudad
Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia
La Ciudad

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Región

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario