La Capital | Santa Fe

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

Habrá un complemento para los efectivos en servicio del Plan Bandera que combaten la inseguridad y tienen problemas con Iosfa. Será a través de Iapos y el Tesoro

9 de octubre 2025 · 09:36hs
Santa Fe cubrirá prestaciones a través de Iapos a los efectivos del Plan Bandera 

Foto: Archivo / La Capital.

Santa Fe cubrirá prestaciones a través de Iapos a los efectivos del Plan Bandera  

El gobierno de Santa Fe tuvo reflejos para acercar una solución a los efectivos que se encuentran prestando servicio en la provincia en el marco del Plan Bandera y se quedaron sin cobertura de la obra social Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa).

A partir de un convenio se le otorgará un servicio complementario a través del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos). La medida se efectiviza a través de un convenio entre el ministerio de Seguridad de la Nación; y de Justicia y Seguridad, y de Economía de la Santa Fe.

Los ministros provinciales de dichas carteras, Pablo Cococcioni y Pablo Olivares, y el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, Federico Angelini, brindaron detalles del servicio complementario de salud que la provincia otorgará.

Santa Fe y la obra social

“En reconocimiento al trabajo que realizan de forma conjunta con la Policía de Santa Fe, el gobierno provincial otorgará un servicio de salud complementario a las Fuerzas Federales (Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional), cuando su prestador habitual (Iosfa) no pueda brindarlo”.

2024-09-02 bullrich pullaro by_CMutti 80453104.jpg
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

Los aportes saldrán del tesoro provincial y se implementará a través del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos). “Además, es una solución a los prestadores de salud de Rosario. Al no recibir los pagos de Iosfa, los pone en un lugar muy incómodo de cortar las prestaciones a quienes vienen a cuidar a Rosario”, explicaron desde el gobierno santafesino a La Capital.

El gobierno de Santa Fe lo considera un reconocimiento al trabajo que realizan conjuntamente con la policía provincial, en el marco del Plan Bandera, que despliega trabajo territorial sobre todo en Rosario.

La delegación Rosario de Iosfa nuclea a toda la 2ª circunscripción de Santa Fe, contiene a casi 20 mil afiliados entre civiles trabajadores de oficinas dentro de unidades militares, personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y personal de seguridad de las tres fuerzas: Ejercito, Fuerza Área y Armada. Además, cada afiliado tiene la posibilidad de sumar integrantes de su familia.

Noticias relacionadas
El Hospital Cullen fue el escenario de un tipo de ablación particular que permite aumentar las chances de extraer órganos para donación 

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Sub-12 de la Rosarina. Las chicas se prepara para afrontar  el Encuentro Provincial en Rafaela .    

Asociación Rosarina de Fútbol: La sub 14 del femenino campeonas en Santa Fe y ahora la sub 12 jugará en Rafaela

El Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas (AIR) podría volver a conectar con Chile

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Provincias Unidas habla de gestión en lugar de ideologías en su campaña

Gestión o ideología, qué garpa más

Ver comentarios

Las más leídas

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Lo último

Castellano recordó el apoyo de Russo durante su enfermedad y contó que lo visitó hace dos días

Castellano recordó el apoyo de Russo durante su enfermedad y contó que lo visitó hace dos días

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

La Voz Argentina 2025: quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

"La Voz Argentina 2025": quiénes son los finalistas y cuándo se definirá el ganador

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

Habrá un complemento para los efectivos en servicio del Plan Bandera que combaten la inseguridad y tienen problemas con Iosfa. Será a través de Iapos y el Tesoro

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura
Comenzó el velatorio de Russo en la Bombonera con presencia de hinchas de Central
Ovación

Comenzó el velatorio de Russo en la Bombonera con presencia de hinchas de Central

La historia detrás de la icónica frase de Russo: Todo se cura con amor
Ovación

La historia detrás de la icónica frase de Russo: "Todo se cura con amor"

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia
La Ciudad

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre
Policiales

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Netflix: las tres series imperdibles para el fin de semana largo

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

El ex-Central que le dio la espalda a un club de San Nicolás y emigró a Europa

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ovación
Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newells vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

La historia detrás de la icónica frase de Russo: Todo se cura con amor

La historia detrás de la icónica frase de Russo: "Todo se cura con amor"

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Policiales
Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso
Policiales

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La Ciudad
Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia
La Ciudad

Vecinos y socios de GER pusieron la lupa sobre las reformas en el parque Independencia

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular
Información General

Premio Nobel de Química 2025 a tres científicos por desarrollar una nueva estructura molecular

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación
Información General

Investigadores del Conicet hallaron un huevo de dinosaurio en buen estado de conservación

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río
La Región

La hazaña de pescadores entrerrianos: capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura
La Ciudad

Un hombre cayó al río en la zona del Monumento a la Bandera y es buscado por Prefectura

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario
La Ciudad

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario