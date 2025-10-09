De Vélez al gimnasio: Luck Ra bailó la coreografia viral de zumba con sus fanáticas

Después de que un grupo de mujeres se hiciera viral bailando su canción, el cordobés decidió sumarse a una de sus clases y aprender la coreo

El cuartetero cordobés Luck Ra definitivamente es uno de los cantantes más queridos de Argentina . Además de ser uno de los jurados favoritos del público en "La Voz Argentina", el joven sigue conquistando con su música pero sobre todo con su carisma. Es así como, en las últimas horas, se volvió viral por compartir una clase de zumba con un grupo de mujeres al ritmo de sus canciones.

Cabe recordar que hace tan solo unos días, el cuartetero se presentó en el estadio Vélez de Buenos Aires frente a más de 40 mil personas. Fue allí donde un grupo de 20 de mujeres se robó toda las miradas: en el medio del campo, mientras Luck Ra cantaba en el escenario, las fanáticas comenzaron a bailar zumba. Rápidamente el video de la escena se viralizó en redes sociales.

Ahora bien, Luck Ra no se quedó atrás y decidió redoblar la apuesta: se presentó a una clase de zumba de aquel grupo y aprendió la coreografía viral.

El video viral del show de Luck Ra

En medio de la multitud de espectadores en el estadio de Vélez, mientras sonaba el tema “Mil preguntas”, un grupo de fanáticas se robó la atención de todo el campo. Más de 20 fanáticas se formaron en filas, una detrás de la otra, y comenzaron a bailar una coreografía de zumba. La cámara de un celular filmó la escena y rápidamente el video se volvió viral en redes sociales.

“Ellas dijeron vamos a llevar la clase de zumba al show de luc ra” describe el video que alcanzó más de dos millones de reproducciones en Tik Tok.

Luck Ra en la clase de zumba

El cantante cordobés no se quiso quedar atrás. Luego del video viral, Luck Ra no solo conoció al grupo de mujeres que bailó en su recital sino que también se sumó a una de sus clases. El joven cordobés aprendió la misma coreografía que habían bailado en su concierto.

El video de la clase, publicado en la cuenta de Billboard Argentina se realizó de la misma manera que aquella escena en su recital. “Luck Ra conoció a las fans que bailaron zumba en su show en Velez” versa la descripción del video.

Las redes sociales estallaron de comentarios haciendo alusión al grupo de fanáticas.”Luck ra se ganó el mejor público más fiel de este país que son las señoras, lo van a seguir de acá hasta su retiro”, escribió un usuario.

La historia de Luck Ra

Antes de ser el jurado estrella de "La Voz Argentina", el cordobés Luck Ra probó de todo: vendió choripanes, tortillas, trabajó en una cafetería y hasta en una zapatería. Ahora bien, su pasión por la música empezó con el videojuego Guitar Hero y a los 12 años armó su primera banda de rock, aunque pronto se fue inclinando por el funk, el rap y el trap.

En 2018 lanzó "No quiero más", un remix con Seven Kayne que le abrió las puertas de la escena musical y lo impulsó a mudarse a Buenos Aires. En 2021 llegó "Te mentiría" pero en su versión regueton. Fueron los de la Konga los que tomaron la letra y lanzaron su propia versión. Ante el éxito de “Te mentiría” en estilo cuarteto, Luck Ra hizo un remix con el grupo musical y se lanzó de lleno a este género musical.

Desde entonces, Luck Ra ganó un Premio Gardel por "Ya no vuelvas", lanzó éxitos como "La Morocha" y "Hola Perdida" junto a Khea. Además, colaboró con artistas internacionales como Chayanne, Bizarrap, Maluma, Paulo Londra y Abel Pintos. Hoy, además de ser uno de los referentes del cuarteto, es una de las figuras más queridas y divertidas de La Voz Argentina.