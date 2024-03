"Esta era se está llevando puestas a las mujeres y también a los hombres"

Como mujer creadora me siento feliz y agradecida de estar trabajando tanto en estos momentos tan difíciles para la cultura, de seguir creando y creyendo, sobre todo. Porque estos modelos deprimen, pero nosotras seguiremos más todavía. ¡Más difícil es, más le vamos a meter! Por supuesto que esa actitud me parece ignorante y conservadora. Algunos prefieren ir para atrás, yo prefiero ir para delante, como dice el Capitán de “Leer para creer”: ¡Debemos nadar siempre hacia adelante! Creo que se construye a partir de lo edificado, no de los escombros, pero algunos prefieren destruir y negar que es aún peor. Los derechos, los logros que se han conseguido en un montón de ámbitos de la sociedad con respecto a la mujer y a las diferencias son muy importantes. Soy bastante analfabeta en cuanto a la realidad mediática cotidiana. Mis medios de comunicación son mis amigas y familiares que me cuentan las noticias. No me sale estar informada y es algo que elijo, no porque el mundo no me importe, sino todo lo contrario. Es que si no cuido mi universo creativo, después no podré regalarle a la gente este arte que libera, cuestiona, emociona y propone esperanzas. Creo que eso es algo que también necesitamos, y cada vez más. La discusión actual del hombre o la mujer a veces me cansa un poco, sobre todo cuando hay violencia. Si bien “Las Juanas” es un homenaje a ellas, yo estoy a favor de lo humano. Si viene de un hombre o de una mujer, la verdad me da lo mismo.