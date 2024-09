Eric Clapton, el "Dios" de la guitarra actúa en Vélez: rock y blues perennes

Hablar de la importancia de un show de Clapton en Argentina es tener la oportunidad de poder disfrutar en vivo de uno de los mayores íconos de la música a mundial. Además, por obra y gracia de las agendas, también puede verse este concierto como la antesala de otra visita histórica al país: las presentaciones de Paul McCartney en Buenos Aires y Córdoba. Quién lo diría. El violero que grabó con The Beatles en 1968 (su inmortal solo en “While My Guitar Gently Weeps” ) y el ex bajista y cantante de la banda de Liverpool , ambos con colaboraciones mutuas en distintos álbumes solistas (por ejemplo los temas “My Valentines” y “All of Me”), estarán en el país con pocos días de diferencias.

eric clapton 2.jpg.png Clapton, apodado "slowhand" en los 60, llega a Argentina con un repertorio que recorre varias décadas de rock y blues.

Faltaría que The Rolling Stones vengan a Argentina antes de fin de año, y ahí sí se podría decir: los planetas se alinearon con el pulso rockero argentino. Pero, el desembarco de Sus Majestades Satánicas parece, por ahora, imposible.

Tener de frente, en un escenario, a Eric Clapton (nacido en Ripley, Inglaterra, el 30 de marzo de 1945) es estar ante el mayor referente vivo del blues, un guitarrista que ha influenciado a varias generaciones de músicos y que ha marcado hitos en más de seis décadas de carrera, un camino que comenzó a transitar, al menos desde el punto de vista profesional, con The Yardbirds, en 1963. Atrás habían quedado los años tristes de la infancia y adolescencia en las que fue prácticamente criado por sus abuelos maternos. Eric se enteró a los 9 años que quienes estaban a su lado, no eran sus progenitores sino los padres de su mamá. Ellos fueron los que le compraron la primera guitarra y los que le inculcaron el germen de la música.

Cuando The Yardbirds empezaba a despegar tras la edición del primer álbum, Clapton sintió que la dirección en la que querían ir sus compañeros no lo contenía. Ese sentimiento lo experimentó cuando comenzó bucear o informarse más sobre la música que provenía del otro lado del Atlántico. Eso fue lo que le marcó el nuevo camino a seguir. Fue la música que escuchaba de adolescente: BB King, Freddy King, Muddy Waters, Buddy Guy, entre otros. En su breve paso por ese grupo, apenas 18 meses, Clapton se ganó el apodo de “Mano lenta” (Slowhand) por su destreza y su estilo para tocar la guitarra, y cuando The Yardbirds avanzaban hacia un sonido más comercial con "For Your Love", Clapton renunció.

El año 1965 encontró a Eric frente a otro desafío. John Mayall, pionero del blues en Gran Breteña, lo convocó para que se uniera a sus Bluesbrakers. Así la reputación del joven Eric como guitarrista revelación fue creciendo, y fue en ese año cuando apareció el famoso grafiti en una parada de colectivo: “Clapton is God”. Como habrá sido lo de su fama en ascenso que el paso de Clapton por la banda de Mayall quedó registrado bajo título: “Bluesbrakers with Eric Clapton”. Otro dato que describe el fenómeno musical en el Reino Unido en cuanto al rock de esa época y que forma parte de la mitología, otra vez con nuestro visitante como protagonista, fue una banda llamada Powerhouse, en la que estaban además de “God”, John Paul Jones, Steve Windwood y Jack Bruce y con la que grabó sólo cuatro canciones.

Cuando cerró la etapa con The Bluesbreakers, en 1966 Clapton se unió a Jack Bruce, bajista, y Ginger Baker, baterista. El power trío Cream (quizás uno de las primeras agrupaciones en ese formato) marcó toda una tendencia y se impuso como uno de los grupos revelación de la época con la combinación de rock, blues con elementos de la psicodelia y algo del jazz, todo eso mezclado por tres excelentes músicos que terminaron sucumbiendo por las rencillas internas y guerras de egos.

cream clapton.jpg.png Clapton (primero desde la izquierda) junto a Ginger Baker y Jack Bruce. El trío Cream marcó un hito importante en el rock.

En Cream, la voz líder en principio estaba a cargo de Jack Bruce, pero el dueño de Atlantic Record (sello en el que se editaron los tres discos de Cream), Hagmet Ertegum, enseguida vio el potencial que tenía Eric para cantar y eso azuzó las peleas y todo terminó cuando el grupo estaba en un gran momento. Canciones como “Sunshine of your Love”, “White Room”, “Strange Brew” y “Badge” ( de George Harrison) del trío pasaron a integrar el repertorio de Clapton, algunos los sigue interpretando en la actualidad. Cream se despidió con una serie de shows en Londres en noviembre de 1968.

Un poco más tarde, cuando los 60 llegaban a su fin, Clapton armó Blind Faith junto a Steve Windwood, Ginger Baker y Rich Grech, conjunto que adquirió el adjetivo de “súper grupo”. Grabaron un solo disco del que quedaron para la historia temas como “Can’t find my way home”, “Precense of the Lord” y “Had to Cry”. Conforme se iba incrementando su fama, Clapton se unió a Delaney & Bonnie & Friends, donde de a poco se fue atrevió a tomar un rol más importante como cantante y también como compositor. Fue por esta época, 1970, en que grabó su primer álbum solista, al que tituló solo “Clapton”.

En el verano de 1970, Eric formó Derek and the Dominos con Jim Gordon, Carl Radle y Bobby Whitlock de la banda de Delaney & Bonnie. The Dominos editaron el álbum de rock considerado fundamental en la historia de Clapton, “Layla and Other Assorted Love Songs”. Un álbum conceptual, con su tema más famoso girando en torno al amor "prohibido" entre Clapton y la esposa de su amigo George Harrison, Patti. La banda se distanciaría tras una gira por Estados Unidos y un intento fallido de grabar un segundo álbum.

Esos traspiés sumado a la ruptura amorosa con Patti, terminaron empujando a Clapton en el mundo de la heroína y el alcohol. Recién pudo salir de esa oscuridad en 1973 y ya en plan de recuperación brindó una serie de exitosos conciertos organizados por su amigo Pete Townshend (The Who) en el Rainbow Theatre de Londres. Pero el punto de despegue definitivo llegó un año después con la edición de “461 Ocean Boulevard”: Clapton se reinventó y de allí en adelante prácticamente no paró de sacar discos solistas, de participar en distintos proyectos propios y ajenos, y principalmente de girar por el mundo. Sin contar la creación de la Fundación Crossroad, dedicada a la asistencia y contención de personas con problemas de adicciones.

eric clapton 3.jpg.png

Clapton cruzó la barrera de los 80 años con una obra que resiste el paso del tiempo. A saber: “Journeyman”, “Slow Hand” “No Reason to Cry”, “I Still Do”, por nombrar algunos títulos sobresalientes; varios registros en vivo (entre ellos, el excelente “24 Nights”) y discos completos en tributo a sus influencias bluseras como “From The Cradlle”, “Me and Mr. Johnson”y “Riding with the King” (este último junto a BB King). Sus intercambios de músicas con Phil Collins, Elton John, el trompetista de jazz Wynton Marsalis, Mark Knopler, Bob Dylan, los ya mencionados cruces con Paul McCartney, George Harrison (a quien además le prestó su banda completa para ayudarlo a salir de cierto ostracismo en el que había caído a fines de los80), y como olvidar su mítica participación en los Dirty Mc’s junto a John Lennon en la película “Rock And Roll Circus” de los Stones, punteando el riff de “Yer Blue”.

Clapton tocó con todos e hizo de todo en el terreno siempre inestable de reversionar a los grandes del blues. Pero siempre salió airoso por el valor que sumó a esas canciones, adornadas con su voz aterciopelada y su “mano lenta” recorriendo las cuerdas de sus legendarias Strattocaster. Nunca copió. La revista Rolling Stone lo situó en 2003 en el segundo lugar entre los 100 guitarristas más influyentes, solo detrás de Jimi Hendrix y por delante de Jimmy Page, de Led Zeppelin. Obviamente que todo estos años puede haber algún material flojo, pero la balanza se inclina hacia el lado de un músico honesto y que escribió grandes página en la historia de la música. Una mención aparte merece su multipremiado álbum “Unplugged” grabado en vivo para el ciclo de MTV que puso a “Tears in Heaven”, la tierna canción que habla de su pequeño hijo fallecido poco antes, en lo más alto de los charts. Su show de esta noche seguramente será un viaje a través del tiempo o un catálogo en vivo con lo mejor del rock y el blues.