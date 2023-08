Empezó "Got Talent Argentina", con buen rating y memes de Abel Pintos

"Got Talent Argentina" debutó en la pantalla chica con buena respuesta del público y memes en redes.

"Got Talent": el genio de los argentinos se muestra en la televisión abierta

Después de presentar al jurado, Tagliani explicó la dinámica del reality, que es un éxito en todo el mundo. “Delante de cada jurado hay un botón rojo. Cuando el jurado siente que no le gusta la performance, que no los está convenciendo o que quieren que termine, aprietan ese botón y automáticamente una cruz roja se encenderá. Si las cuatro cruces se encienden, el participante queda descalificado. Nuestros artistas van a necesitar tres votos positivos para pasar a la siguiente etapa. Si no lo logran, quedan eliminados”, repasó la conductora, que también habló de la existencia del botón dorado, el cual otorga pase directo a semifinales.