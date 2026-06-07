Kimi Antonelli ganó de punta a punta en el final caótico de Mónaco y Colapinto terminó mal

En una carrera sin emociones hasta los golpes del final, Kimi Antonelli ganó de principio a fin en Mónaco. Colapinto, sancionado y 15°.

Largada del GP de Mónaco. Verstappen se queda parado y todos lo esquivan. Franco Colapinto ganó un lugar.

Franco Colapinto encara la horquilla de Mónaco detrás de Sainz y Hulkenberg.

Franco Colapinto ya se había tocado con Hulkenberg en la segunda largada y quedaba atrás. Después de la horquilla tocaría a Sainz. Un mal cierre en Mónaco para el argentino.

Franco Colapinto terminó 15° el Gran Premio de Mónaco , la sexta carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ganó Kimi Antonelli y Pierre Gasly llegó 3° pero por penalizaciones finalizó 7° en una gran carrera del compañero del argentino de Alpine.

Colapinto hizo una buena primera largada pero el equipo falló en la estrategia de la parada, porque lo hizo en el medio de la carrera y eso lo perjudicó. Los que pararon primero lo adelantaron y los que lo hicieron a lo último, como su compañero Gasly o Arvid Lindblad, se beneficiaron.

El argentino perdió dos puestos en la parada y, luego de los choques de Stroll y Leclerc en el inicio de la recta por la vuelta 68, que determinaron la bandera roja, Colapinto había largado bien pero al llegar a la primera curva lo tocó Fernando Alonso y a su vez tocó a Nico Hulkenberg.

Si se tiene en cuenta que Checo Pérez, que venía atrás, llegó 10°, quedó claro la oportunidad perdida. Encima, Hulkenberg tocó a Sainz en la horquilla y Colapinto se lo encontró al ingreso al túnel, y no pudo evitar tocarlo.

Además, como muchos pilotos, Colapinto fue sancionado por exceso de velocidad en boxes por 5 segundos, así que finalizó 15° cómodo, el último de los clasificados en pista.

El argentino refirió que se sintió frustrado porque no se aprovecharon las oportunidades y por los toques del final, pero a su vez no dudó en calificar a la carrera como aburrida, donde no se puede adelantar.

Adelante, el dominio de Kimi Antonelli fue insultante. Además, los Mercedes ya corrigieron lo de las largadas ralentizadas y, para su fortuna, Max Verstappen que largaba al lado suyo rompió algo del motor al momento de apagarse los semáforos.

El que hizo una gran carrera fue Pierre Gasly, que de hecho finalizó tercero con dos excelentes largadas. Pero no tenía una sino dos sanciones por exceso de velocidad, fueron 10 segundos y terminó 7°, con valiosos puntos eso sí.

Lo bueno para Colapinto es que extendió a 23 las carreras terminadas consecutivas. Es decir, finalizó en todas las que largó con Alpine desde que llegó el año pasado en Imola. No se cuenta obviamente el GP de Gran Bretaña, en que se quedó en boxes al momento de partir.

La carrera en el Principado de Mónaco

Ganó Kimi Antonelli de punta a punta, Hamilton lo escoltó y tercero quedó Hadjar, aunque aún es investigado. Pierre Gasly había terminado allí tras gran carrera, pero por dos excesos de velocidad penalizó y bajó al 7° lugar.

Primer punto de Cadillac con Checo Pérez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063646431047475661&partner=&hide_thread=false Scoring points in Monaco!



After a frantic finish, the Top is in #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Investigan a Colapinto por el toque a Sainz. Está 15°, detrás de Russell. Pérez también es investigado por de nuevo no estar en el cajón de salida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063642953587777883&partner=&hide_thread=false Within the chaos of the restart, Sainz was pushed into the wall at the hairpin...



Then further contact at Portier spun the Williams around! #F1 #MonacoGP | LAP 72/78 pic.twitter.com/RxeWo6FmUs — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Hulkenberg se tocó con Albon. Russell paró en boxes y Gasly quedó 3°. Colapinto tiene daños en el Alpine. Investigan a Hadjar por infligir régimen de bandera roja.

Gasly largó bárbaro y quedó 4° tras superar a Hadjar, y Colapinto quedó encerrado en la primera curva. Quedó 15° y tocó a Sainz, que antes fue tocado por Hulkenberg, luego de que el español se golpeara.

No hay sanción para Hamilton.

Todos cambiaron gomas y pusieron blandas. Los que perdieron una vueltan salen primero y la recuperan. Será largada a partida detenida. Con 8 vueltas por delante.

Nueva sanción para Russell, que debe pasar por boxes, por no cumplir bien la penalización de 5 segundos.

Limpian la zona de los despistes de Stroll y Leclerc. En estos momentos, ANTONELLI-HAMILTON-HADJAR-RUSSELL-GASLY-PIASTRI-LAWSON-LINDBLAD-ALBON-SAINZ entre los diez primeros. Pero Russell debe cumplir sanción de 5 segundos, Gasly de 10 segundos y Lindblad no paró a cambiar gomas. Hadjar y Hamilton también eson investigados por dejar mucho espacio detrás del SC. Detrás HULKENBERG-OCON-COLAPINTO-ALONSO-PEREZ-BORTOLETTO.

BANDERA ROJA en la vuelta 68. Nuevos 5 segundos para Gasly.

Segunda penalidd de 5 segundos para Gasly por exceso de velocidad al pasar por boxes. Lo extraño es que ninguno de los Alpine aprovechó el SC para hacer cumplir la penalidad.

En el relanzamiento en la vuelta 66 se pegó Leclerc y nuevo SC. Fue en el mismo lugar que Stroll, al inicio de la recta.

Russell paró a cambiar gomas y lo superó Hadjar. Hamilton cumplió la penalidad de 5 segundos y quedó atrás de Antonelli, que perdió toda su ventaja.

Leclerc le pegó duro al guard rail. Safety car por la piña de Stroll en la vuelta 60.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063627412961698227&partner=&hide_thread=false SAFETY CAR



STROLL IS IN THE WALL!



The pit lane is about to get busy...#F1 #MonacoGP | LAP 60/78 pic.twitter.com/RzeERFpSRH — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Sainz dejó pasar a Albon, que vuelve a ser 10°. Gasly es 6° luego de que paró Piastri.

Antonelli se ríe de todos y en la vuelta 57 marca el record de vuelta. Le lleva 26,3s a Hamilton. Russell zafa de otra penalización porque no cruzó la línea blanca de boxes.

Sainz paró en la vuelta 55 y salió delante de Albon. La estrategia de Williams le dio resultado. Están 10° y 11°, pero se quedó Albon. Penalizaron a Piastri y Stroll tambie´n con 5 segundos.

Leclerc se pone a menos de 5s de Hamilton por lo que podría ser segundo. Penalizaron a Gasly con 5 segundos, pero el 8° Lawson está a más de 13s.

Tan cuestionable es la estrategia de Williams, que detrás de Colapinto se le unieron los Aston Martin de Alonso y Stroll, con gomas blandas gastadas. Investigan a Gasly por lo mismo que Colapinto.

Linblad sorprendió a Albon y lo superó en la recta en la vuelta 50. Aunque fue porque el tailandés cortó la chicana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063624080599744931&partner=&hide_thread=false Lindblad passes Albon



It looks as though the Williams driver may have let him through after cutting the Nouvelle chicane #F1 #MonacoGP | LAP 50/78 pic.twitter.com/CEN22zhSLY — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Gasly paró en boxes en la vuelta 47. Albon (paró primero y puso blandas) dejó pasar a Sainz, que armó el trencito con Lindblad, Hulkenberg, Ocon y Colapinto, todo para que el español pueda parar y mantener la posición.

PRIMER SOBREPASO DE LA CARRERA! Russell supera a Norris en el túnel y va a boxes. Vuelta 45. Igual, es abandono del inglés. Colapinto es 14°.

Gasly se le escapó a Norris, que lucha por mantener a Russell atrás. Se les acerca Hadjar. Nueva investigación a Russell por cruzar la línea blanca en la salida del pit lane.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063620791355191416&partner=&hide_thread=false Five Second Penalty



George Russell is also penalised for speeding in the pit lane! #F1 #MonacoGP | LAP 40/78 pic.twitter.com/63LxIwXt2q — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Investigan a Colapinto por exceso de velocidad en boxes y le dieron 5 segundos como Hamilton y Russell. Ya se puso a la cola de Ocon en el giro 42.

Colapinto hace su mejor vuelta de carrera en 1m 17,417s. Le achica un montón a Ocon, pero el francés ya paró y le va a hacer perder mucho tiempo.

En la vuelta 37 paró el líder Antonelli, que sale más de medio minuto adelante. Dura lucha de Gasly y Norris. Penalizan por 5 segundos a Russell por su parada en boxes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063620791355191416&partner=&hide_thread=false Five Second Penalty



George Russell is also penalised for speeding in the pit lane! #F1 #MonacoGP | LAP 40/78 pic.twitter.com/63LxIwXt2q — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Sainz parece hacer de tapón para que Albon se escape y Colapinto fue a boxes. No fue una buena parada. Sale 15°.

Paró Leclerc en la 36 y sale atrás de Hamilton, a más de 8s. AL inglés le alcanzaría para mantener la posición.

Tremendo trencito se hizo Sainz-Colapinto-Lindblad-Hulkenberg, con el alemán como el único que paró. Ocon también se les une.

Colapinto pierde ritmo y Lidnblad se le pegó, pero se fue de largo en la chicana. Norris también en la persecusión a Gasly.

En la vuelta 33 paró Hadjar y salió atrás de Russell. Investigan a Hamilton por exceder velocidad en el pit lane y le dan 5 segundos.

En la vuelta 32 paró Russell y regresó 8°.

En la vuelta 30 Antonelli le sacó una vuelta a Colapinto. Tremendo. Le lleva 18s a Leclerc. Abandonó Bearman.

Sobre la vuelta 29, el escolta Hamilton paró a cambiar por gomas duras, que funcionan más rápido que las medias. El inglés quedó 3°.

Verstappen confirmó que tuvo un problema de motor.

La lucha es por el 4° puesto entre Hadjar, que se queda sin gomas, y Russell. El francés cortó la chicana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063614564248289443&partner=&hide_thread=false "The engine is not healthy right now"



Hadjar reports that he has "no power", and Russell has the Red Bull in his sights!#F1 #MonacoGP | LAP 21/78 pic.twitter.com/EzJ9dv6QMl — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Colapinto le recorta a 2s a Sainz y Leclerc cortó la chicana de la salida del túnel.

Sobre el giro 20, ANTONELLI-HAMILTON-LECLERC-HADJAR-RUSSELL-PIASTRI-GASLY-NORRIS-LAWSON-ALBON en el top ten. Luego SAINZ-COLAPINTO-LINDBLAD-HULKENBERG-OCON-ALONSO-STROLL-PÉREZ-BORTOLETTO-BEARMAN.

Hulkenberg es más rápido con gomas duras que Colapinto con medias. El alemán está 14°, detrás de Lindblad. Abandonó Bottas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063613724808613958&partner=&hide_thread=false "We need to cool the car and box this lap"



Valtteri Bottas becomes the second DNF from this race #F1 #MonacoGP | LAP 18/78 pic.twitter.com/Pe19zqBZcG — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

En la vuelta 13 paró Hulkenberg y Colapinto subió al 12° puesto, manteniendo a raya a Arvid Lindblad. Está a 2,8s de Sainz.

Sobre el giro 12, Colapinto ataca a Hulkenberg, mientras Gasly sostiene bien a Norris.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063610703852839263&partner=&hide_thread=false Gasly is defending with all his might against a charging Norris



The McLaren driver looks to find a passing place! #F1 #MonacoGP | LAP 9/78 pic.twitter.com/QzkTxd0EUY — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063611221257969800&partner=&hide_thread=false Drive-Through Penalty



Sergio Perez is penalised for being out of position at the start, and he comes in to serve the penalty this lap#F1 #MonacoGP | LAP 11/78 pic.twitter.com/wmY7GvF9sh — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Investigan a Checo Pérez por estar afuera del cajón de largada y lo penalizan con un pase y siga por boxes. Bottas, Bortoletto, Bearman y Ocon pararon rápido para poner gomas duras y aguantar hasta el final sobre el giro 10.

>>Leer más: Franco Colapinto y un beso al muro en la segunda sesión en Mónaco

Antonelli se tomó el buque en los primeros giros, con record tras record. Norris ataca a Gasly. Alonso y Stroll pararon a cambiar gomas blandas. El resto con medias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2063609338229330035&partner=&hide_thread=false Not the start Max wanted at all!



Onboard with Verstappen as he fails to make it off the grid here in Monaco #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wAWB8H37I9 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Max Verstappen, el primer eliminado del GP. Se quedó parado en la largada y abandonó. Buena largada de Pierre Gasly, que superó a Lando Norris y quedó 7°. Colapinto ganó un lugar y es 13°. Checo Pérez pasó de 18° a 14°.