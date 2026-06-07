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Video: las sorprendentes imágenes aéreas que muestran la multitud que fue a despedir al Indio Solari

Con fanáticos de todo el país, la fila para ingresar al Polideportivo José María Gatica en Avellaneda supera los siete kilómetros

7 de junio 2026 · 16:38hs
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Los fanáticos despiden al Indio. Fotografía: Infobae. 

Los fanáticos despiden al Indio. Fotografía: Infobae. 

Miles de fanáticos de todo el país se acercaron a la localidad bonaerense de Avellaneda para despedir los restos del Indio Solari en el Polideportivo José María Gatica. La fila para ingresar supera las 70 cuadras y una cámara registró la increíble marea humana que atraviesa la ciudad.

La muerte del artista el pasado viernes 5 de junio conmocionó a miles de argentinos. A los 77 años, el Indio falleció en su casa de Parque Leloir y dejó huérfanos a innumerables fanáticos que comenzaron una peregrinación a Parque Domínico, en el departamento de Avellaneda, para despedir al cantante.

La despedida al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota requirió un megaoperativo policial por la masividad de la convocatoria. Es que la última misa ricotera recibe a fanáticos de todo el país que están dispuestos de esperar lo que sea necesario para darle el último adiós a su ídolo.

indio

Una cámara registró desde lo alto la larga fila que se armó para entrar al polideportivo donde se encuentra el féretro del artista.

solari

Este domingo a la tarde, la marea humana se desplegaba por más de 70 cuadras convirtiéndose probablemente en el velorio popular más masivo de la historia.

mapa

Desde que la familia del exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reveló dónde sería velado el artista, comenzó la procesión de fanáticos desde distintos puntos del país hasta el lugar, pasando algunos la noche allí en una emotiva vigilia.

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La familia del Indio Solari compartió una publicación en las redes sociales del cantante, donde informó que "la despedida del Indio ya comenzó" y destacaron que "todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas".

Luego, a media tarde, posteó otro mensaje dando cuenta de las miles de personas que ya pasaron por la capilla ardiente, y señalando que el velatorio no tiene hora de finalización: "Hay lugar para todos y todas lo que quieran darle forma a su adiós".

Despedida al Indio Solari en calma

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el gobierno bonaerense trabaja para garantizar una despedida ordenada y masiva a Carlos “Indio” Solari, luego de que la Nación rechazara la posibilidad de realizar el funeral en el Congreso.

indio

En ese contexto, destacó el operativo desplegado en Villa Domínico y remarcó que sigue de cerca el desarrollo de la jornada. En declaraciones a medios de comunicación Kicillof expresó su conmoción por la muerte del histórico cantante y se definió como “un ricotero más”.

>>Leer más: El último adiós al Indio Solari reúne a miles de fanáticos en Avellaneda

“Compungido. Así es como me siento. Soy un ricotero más. Lo soy desde muy joven”, afirmó el mandatario provincial, quien además contó que estuvo presente en el lugar donde se realiza el velatorio y describió la magnitud de la convocatoria. “Recién estuve en el lugar donde se está realizando la despedida. Es algo muy fuerte”, sostuvo.

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Los fanáticos no paran de escuchar al Indio Solari y el artista se adueñó de Spotify. 

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