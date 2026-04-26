Cartelera económica: nueva edición del encuentro de transporte fluvial de Rosario

En un mundo convulsionado y en un momento de definiciones importantes a nivel local, el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial (EATF) se prepara para realizar su edición número veinte. Bajo el título “La hidrovía del siglo XXI” la jornada que se realizará el martes 28 de abril en la Bolsa de Comercio de Rosario será un espacio clave para debatir los grandes desafíos del sistema fluvio-marítimo argentino . Los temas centrales del evento que organiza anualmente el Instituto de Desarrollo Regional serán la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal, el impacto de la tecnología y la IA en el transporte y el contexto geopolítico y comercio internacional. Además, en ese marco se presentará el programa, así como los expositores y disertantes de Exportlog 2026, la primera exhibición portuaria y logística de la región, organizada por el IDR y GlobalPorts, que se realizará el 19 y 20 de agosto en la Terminal Fluvial de Rosario. Esta edición forma parte de las actividades por los 30 años del Instituto de Desarrollo Regional. Más información en: https://transportefluvial.com/index.php/noticias/item/669-la-hidrovia-del-siglo-xxi-en-debate-se-desarrollara-el-xx-encuentro-argentino-de-transporte-fluvial.

El ecosistema fintech se reúne en Rosario

La industria fintech desembarca en Rosario. El próximo jueves 30 de abril se realizará en la Bolsa de Comercio de Rosario Fintech Meetup de Rosario, el segundo encuentro del ciclo federal 2026 que es organizado por la Cámara Argentina Fintech. El evento reúne a referentes del ecosistema financiero y tecnológico para debatir sobre innovación, activos digitales y financiamiento productivo y contará con la participación de líderes de fintechs, empresas, bancos, reguladores y representantes del sector productivo. La agenda incluirá conversaciones sobre producción, regulación y capital productivo, casos de uso reales de stablecoins en Argentina, nuevos flujos de valor en la economía real y oportunidades del mercado de capitales para impulsar el financiamiento productivo.

Un impulso a los emprendedores

Hasta el 28 de abril está abierta la inscripción para participar de una nueva edición de proyecto Naves, el programa de formación y acompañamiento del Banco Macro y EmprendeIAE para impulsar el desarrollo y la profesionalización de emprendedores, startups y pymes de todo el país. La convocatoria alcanza tanto a quienes tienen una idea de negocio como a empresas nacientes o que tienen un nuevo proyecto de empresa en marcha. Las propuestas deben estar vinculadas con alguna de estas industrias: agronegocios, economía del conocimiento, energías renovables, minería, oil & gas, salud, turismo y vitivinícola Se incluyen servicios y soluciones para estas industrias, así como también desarrollos vinculados a biotecnología y medicina. El programa incluye seis meses de formación en tres etapas. Información en macro.com.ar/naves.

Jornada de la Mesa de Legumbres de Santa Fe

El próximo martes 5 de mayo se realizará la 1° Jornada de la Mesa de Legumbres de Santa Fe, un encuentro estratégico que reúne a los principales actores de la cadena de legumbres para analizar oportunidades, compartir conocimiento y proyectar el futuro del sector desde Santa Fe hacia el mundo. El encuentro, que será en la Bolsa de Comercio de Rosario y tendrá como lema “Legumbres: germinar el cambio”, propone convertirse en un espacio único de intercambio entre productores, empresas, exportadores, instituciones técnicas, academia y sector público. En un contexto de creciente demanda global de proteína vegetal y alimentos sustentables, las legumbres se posicionan como una de las grandes oportunidades productivas y comerciales para Argentina. Este evento busca fortalecer la articulación público-privada, impulsar la innovación tecnológica y promover el agregado de valor en origen, consolidando a Santa Fe como un polo estratégico para el desarrollo de la cadena de legumbres. A lo largo de la actividad, especialistas, referentes institucionales y representantes del sector compartirán experiencias, tendencias y herramientas concretas para potenciar la competitividad del sector. Inscripción aquí.

Congreso maderero en Cañada de Gómez

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) llevará adelante el 149° Congreso Maderero de la República Argentina. Se realizará del 7 al 9 de mayo en Cañada de Gómez y el encuentro contará con la participación de las 28 cámaras que integran la entidad a nivel nacional. Como en cada edición, el congreso se consolida como un espacio estratégico para el encuentro, el análisis y la proyección de toda la cadena de valor foresto-industrial. En un contexto desafiante para la producción, el evento reunirá a empresarios, dirigentes sectoriales y referentes técnicos para abordar la coyuntura económica, las oportunidades de desarrollo y los principales ejes que marcarán el futuro de la industria. La agenda combinará instancias de análisis con actividades en territorio, incluyendo visitas a empresas, espacios de intercambio institucional y presentaciones vinculadas a innovación, calidad y desarrollo productivo. La elección de la sede no es casual. Cañada de Gómez es la Capital Provincial de la Industria del Mueble en la provincia de Santa Fe y es reconocida como uno de los principales polos de la industria del mueble del país, con una fuerte tradición productiva y un entramado de pymes que impulsan el desarrollo regional. En este marco, el Congreso permitirá conocer de cerca experiencias industriales locales y el trabajo de instituciones clave como la Cámara de la Industria Maderera y Afines de Cañada de Gómez (Cima), que es la organizadora del Congreso, así como también la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez (Fudeca) y el Centro Tecnológico del Mueble (CTM), orientadas a fortalecer la competitividad, la innovación y la calidad en el sector.

IA y transformación digital

El próximo 6 de mayo se realizará en Rosari una nueva edición del Social Media Day. El evento referente sobre redes sociales, tendencias digitales y futuro digital se realizará en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Rosario, de 9 a 14 hs. Expertos de medios, agencias y marcas abordarán temas cómo la comunicación, la publicidad y el marketing en tiempos de inteligencia artificial; creatividad y estrategias; redes sociales; podcast y el nuevo ecosistema de medios. Adriana Bustamante, directora de Digital Interactivo, productora organizadora del Social Media Day Argentina, expresó: “Estamos muy contentos de seguir presentes en Rosario con el Social Media Day. Es un evento federal que nos enorgullece y nos permite acercarle a nuestra audiencia la actualidad del ecosistema de comunicación, marketing y tecnología”. Las entradas anticipadas para el evento pueden conseguirse a través de https://smday.com.ar/rosario/. Para más información visitar la página web o el Instagram @smdayar.

Conferencia Fabricar Futuro

El 28 de mayo las provincias se sientan a debatir el país que quieren fabricar. La Federación Industriales de Santa Fe (Fisfe) junto al gobierno de la provincia invitan a participar del encuentro “Fabricar futuro”, un evento que reunirá a quienes piensan, producen y gestionan: tres miradas que se necesitan mutuamente para construir el futuro del país. El mundo atraviesa transformaciones aceleradas, la transición energética, el cambio tecnológico y la reconfiguración de las cadenas de valor están redefiniendo las reglas del desarrollo: dónde se produce, cómo se organiza el trabajo y quién captura el valor. Y Argentina no puede quedar al margen de este proceso. Inscripción aquí.

Convocan a startups para transformar salud y alimentos

Con el objetivo de identificar y potenciar startups de impacto social que desarrollen soluciones innovadoras en salud, agricultura y seguridad alimentaria en América Latinase abrió la convocatoria para una nueva edición de su programa regional Legado 2026. La iniciativa, impulsada por la Fundación Bayer en alianza con Endeavor, salió a la búsqueda de emprendimientos que ya hayan superado una etapa inicial de validación y busquen escalar sus modelos de negocio. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo. La edición 2026 amplía su alcance geográfico y se posiciona como una plataforma regional. A los países del Cono Sur —Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay— se suman Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú. Legado está dirigido a emprendimientos de base tecnológica o científica que ya cuenten con primeras ventas —o estén próximos a lograrlas— y que busquen dar el salto hacia una mayor escala. El enfoque prioriza proyectos con impacto sistémico, capaces de intervenir en cadenas completas y no solo en problemas aislados. En el eje de salud, se destacan soluciones vinculadas a diagnóstico y prevención de enfermedades, acceso a servicios sanitarios, salud femenina, longevidad y acceso a agua potable y saneamiento. En agricultura y seguridad alimentaria, las prioridades incluyen la reducción del desperdicio de alimentos, la promoción de dietas saludables, la agricultura regenerativa y el fortalecimiento de pequeños y medianos productores. El programa seleccionará diez startups, que accederán a mentorías estratégicas con especialistas de Bayer, Endeavor y referentes del ecosistema emprendedor, además de visibilidad y conexiones a nivel regional. Además, dos emprendimientos recibirán un premio económico de 20.000 dólares cada uno para potenciar su crecimiento. Las startups interesadas pueden inscribirse hasta el 31 de mayo a través del sitio oficial del programa: https://www.conosur.bayer.com/es/legado. El proceso incluye instancias de evaluación, entrevistas y presentaciones, y culmina con un demo day regional hacia fin de año.

petro Petroquímica. El impacto en la ciudad, de 45 mil habitantes, es enorme.

El desarrollo petroquímico

En medio dela reconfiguración de los mercados y la aceleración tecnológica, el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) realizará una nueva edición de la Jornada de la Industria Petroquímica 2026, que se llevará a cabo el martes 9 de junio en el Centro Cultural de la Ciencia (C3), en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá a los principales referentes del sector para analizar los ejes que definirán el rumbo de la actividad en los próximos años. La propuesta estará orientada a una mirada concreta sobre cómo capitalizar la oportunidad energética de la Argentina, avanzando en su transformación en industria y en el desarrollo de cadenas de valor. En línea con la agenda estratégica del sector, esta edición pondrá el foco en la competitividad industrial y en la necesidad de convertir los recursos energéticos disponibles en desarrollo productivo, inversión y generación de valor agregado en la Argentina. La integración de la cadena de valor, la eficiencia operativa y las condiciones para el crecimiento de la petroquímica serán ejes centrales de la discusión. Más información e inscripciones en el link http://jornada-petroquimica.com/ o consultas al email [email protected].