El Puma Goity tendrá su propia serie: llega "Zambrano", el spin-off de El Encargado

Después del éxito de las tres entregas de "El Encargado", el actor confirmó la preproducción de la nueva serie

El Puma Goity confirmó al preproduccioón de un spin-off de "El Encargado"

Luego del éxito de El Encargado , la producción argentina protagonizada por Guillermo Francella que arrasó en audiencia durante sus tres temporadas, un actor de la serie anunció una nueva produccion, a modo de spin off. El Puma Goity confirmó que su personaje, el doctor Matías Zambrano, tendrá su propia serie.

Según trascendió, Disney+ ya puso en marcha la preproducción de la nueva serie, que llevará por título “Zambrano” . Luego, fue el propio actor fue quien confirmó la noticia en una entrevista para un canal de streaming. Allí, adelantó algunos detalles sobre esta nueva propuesta que expandirá el universo creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

El reconocido actor hizo referencia a la serie que se está preproduciendo desde Disney+

"El rodaje empezaría a mediados de marzo, cuando empecemos a rodar Zambrano, va a salir al aire El encargado 4, que ya lo hicimos", comenzó diciendo el actor.

Luego, dio detalles acerca de la trama de la nueva produccion: “No sé exactamente de qué va a tratar, me parece que va a ser por otro lado, un Zambrano más oscuro en el poder judicial. Se la agarraron con los encargados, ahora con los jueces. Me van a hacer de goma".