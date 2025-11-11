La Capital | Zoom | Puma Goity

El Puma Goity tendrá su propia serie: llega "Zambrano", el spin-off de El Encargado

Después del éxito de las tres entregas de "El Encargado", el actor confirmó la preproducción de la nueva serie

11 de noviembre 2025 · 15:48hs
El Puma Goity confirmó al preproduccioón de un spin-off de "El Encargado"

Luego del éxito de El Encargado, la producción argentina protagonizada por Guillermo Francella que arrasó en audiencia durante sus tres temporadas, un actor de la serie anunció una nueva produccion, a modo de spin off. El Puma Goity confirmó que su personaje, el doctor Matías Zambrano, tendrá su propia serie.

Según trascendió, Disney+ ya puso en marcha la preproducción de la nueva serie, que llevará por título “Zambrano”. Luego, fue el propio actor fue quien confirmó la noticia en una entrevista para un canal de streaming. Allí, adelantó algunos detalles sobre esta nueva propuesta que expandirá el universo creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Qué dijo el Puma Goity

El reconocido actor hizo referencia a la serie que se está preproduciendo desde Disney+

"El rodaje empezaría a mediados de marzo, cuando empecemos a rodar Zambrano, va a salir al aire El encargado 4, que ya lo hicimos", comenzó diciendo el actor.

Luego, dio detalles acerca de la trama de la nueva produccion: “No sé exactamente de qué va a tratar, me parece que va a ser por otro lado, un Zambrano más oscuro en el poder judicial. Se la agarraron con los encargados, ahora con los jueces. Me van a hacer de goma".

Brian Bilbao era requerido solo por una causa federal. Fue detenido en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz cuando circulaba en una camioneta con droga
Información General

La Ciudad

Confirman que la Fiesta de Colectividades funcionará con normalidad este martes

Información General

Alerta amarillo en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Economía

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

La reconstrucción de Newell's: requisito para no volver a pensar en el descenso

Ovación
Ovación

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Policiales
Policiales

La caída del narco más buscado de Santa Fe: de una misteriosa fuga a su detención con 400 kg. de cocaína

La Ciudad
Por Florencia O'Keeffe

Salud

Diabetes en alza: organizan una movida en hospitales de Rosario con información y controles

La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

La Región

Pruebas Aprender 2025: evaluan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas: qué pasa en Santa Fe

Cultura

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

Economía

Piden cambiar el color de los billetes de 2 mil para evitar confusiones con los de 10 mil

POLICIALES

Cadetes protestaron por la detención de un colega que quedó imputado por un robo

LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez fue tomado por sus trabajadores

La Ciudad

Pese al bajo nivel del Paraná, en los últimos 4 años creció la exportación de sábalos

La Ciudad

Taxistas presos por pegarle a un pasajero: "Esta gente no puede estar manejando"

Salud

"Ciencia bruta": estrenan producción audiovisual sobre el desarrollo científico en Santa Fe

Economía

El pronóstico optimista de Luis Caputo sobre el dólar: "Andá a dormir tranquilo"

POLICIALES

Asumieron los nuevos jefes de la Unidad Regional II de Policía de Rosario

La Ciudad

Un padre sin celular ni carreras de autos por no pagar la cuota alimentaria

POLICIALES

Villas Cañás: cultivaba marihuana en su casa para vender y la Justicia lo sentenció a cinco años

La Ciudad

Situación "caótica": taxistas y remiseros exigen subir las tarifas un 25 por ciento

La Ciudad

La causa sobre el pasajero golpeado por taxistas dio un giro clave a casi dos meses

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo tras la salvación de Newell's: "Fue un año donde aprendí muchísimo"

Ovación

Gallardo se equivocó feo: dijo que a Di María y Paredes "les iba a costar muchísimo"