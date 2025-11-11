Un conocido actor de Marvel fue denunciado por acoso sexual y amenazas

Jeremy Renner , popular actor de Hollywood conocido sobre todo por interpretar a Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel, fue denunciado por acoso sexual. El intérprete de 54 años fue acusado por la directora china Yi Zhou, con quien tuvo un vínculo afectivo, por envío de imágenes con contenido sexual no solicitadas y amenazas.

“Con profundo pesar, tristeza y decepción, me veo obligada a compartir una verdad que guardé en secreto durante demasiado tiempo. En los últimos meses, viví con miedo por mi seguridad y con una profunda angustia por el trato que recibí” , escribió Zhou en redes.

“Me convenció de su sinceridad, diciendo que llevaba mucho tiempo soltero y que estaba abierto a una relación seria. Creí en él, en el poder del amor y en la posibilidad de la redención. Yo no lo busqué, él me persiguió. Ni siquiera sabía su nombre, nunca vi una película suya. Me utilizó, me negó y negó nuestro trabajo”, agregó la realizadora en declaraciones a medios estadounidenses.

En una de las capturas de pantalla de supuestas conversaciones con Renner, se puede ver que ella lo llama “cerdo” y lo acusa de enviar imágenes de sus genitales a través de apps. El actor responde amenazando con llamar a las autoridades migratorias, lo cual es particularmente grave en el gobierno de Donald Trump (con duras políticas de deportación).

La respuesta de Jeremy Renner ante las denuncias

Días después de la denuncia, Renner publicó un descargo a través de sus representantes legales, en el que niega los dichos de Zhou. “Las acusaciones que se están haciendo son totalmente inexactas y falsas”, aseguró.

El actor afirmó que el vínculo entre ambos comenzó de manera estrictamente profesional, cuando él participó en el documental “Crónicas de Disney”, dirigido por Zhou. Además, dijo que fue la cineasta quien intentó seducirlo. “La señora Zhou acosó de forma implacable y agresiva a mi cliente durante meses sin que este haya correspondido, salvo por un único y breve encuentro el 12 de julio de 2025. Mi cliente sostiene que cualquier relación entre ellos fue consensuada”, subraya la carta firmada por los abogados de Renner.

“Las afirmaciones de Zhou de que él le envió fotografías no solicitadas y que la amenazó son meras represalias por haber rechazado sus insinuaciones románticas y no promocionar sus proyectos. Si la señora Zhou continúa difundiendo estos falsos e infundados rumores, nos reservamos el derecho a tomar las acciones legales necesarias”, continúa el documento.

Ante esto, la directora reforzó su versión en distintas entrevistas con medios y publicó más capturas de pantalla de conversaciones entre ambos. Afirmó que tiene las pruebas de metadata para constatar que se trata de intercambios reales. También compartió de manera anónima mensajes de otras mujeres que aseguraron que Renner se comportó de manera similar con ellas.