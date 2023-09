"El oso" (segunda temporada): Familia, herencia y ollas hirviendo

¿Por qué una serie ambientada en el estresante mundo gastronómico pegó tanto y ya tiene toda una legión de fans? Por sus personajes. Porque sus personajes son creíbles, porque es imposible no empatizar con ellos (aunque sus taras a veces nos irriten), porque son vulnerables ante las presiones y las dificultades y porque les cuesta vivir en este mundo. La historia de Carmy Berzatto (White), un chef premiado y prestigioso que, después del suicidio de su hermano Mike, debe hacerse cargo del negocio familiar, sigue su camino detrás de las hornallas pero con otro plan. Carmy quiere transformar el bar en decadencia que heredó como una especie de condena en un restaurante serio, un lugar que lleve su impronta y el de su socia, la talentosa e insegura chef Sydney (Ayo Edebiri).

Sin embargo, el corazón de “El oso” está en el capítulo seis, un episodio doble inolvidable que nos lleva en un flashback a conocer a toda la familia Berzatto. En un caótico festejo de Navidad, lleno de desacuerdos y tensiones, está la clave del perfil psicológico de los personajes, las causas de su accionar y las heridas que arrastran. No conviene spoilear los nombres de las estrellas invitadas en este capítulo (y el resto de la serie). Sólo decir que es un festival de actuaciones brillantes y un tour de force emocional para el espectador.

Como si todo esto fuera poco, el soundtrack de la segunda temporada es una virtuosa mezcla de canciones de REM, The Replacements, David Byrne, Taylor Swift, Steve Earle, Brian Eno y AC/DC, entre muchos otros. No hay excusas para no ver esta serie. Es perfecta.