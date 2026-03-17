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La defensa del juez Salmain sostiene que la causa no tiene pruebas suficientes

Salmain está imputado por prevaricato. Gustavo Feldman, su abogado, dijo que la causa es una mentira armada por el financista Fernando Whpei para favorecerse.

Claudio Berón

Por Claudio Berón

17 de marzo 2026 · 17:57hs
El juez Salmain  en mejores tiempos judiciales

El juez Salmain  en mejores tiempos judiciales

El abogado del juez Gregorio Salmain, Gustavo Feldman, cuestionó el proceso abierto contra el magistrado, acusado de cohecho y prevaricato por haber firmado una resolución que, según la investigación, favoreció a una mutual y financiera vinculada a Fernando Whpei en la compra de 10 millones de dólares. Los fiscales sospechan que esa decisión judicial fue tomada a cambio del pago de una coima y por eso solicitaron su suspensión y detención. Feldman rechazó esa acusación y aseguró que “la investigación no tiene sustento probatorio”.

Durante el trámite judicial el juez Carlos Vera Barros resolvió su procesamiento, en sintonía con lo planteado por los fiscales, e impidió la salida del país de Salmain. El magistrado se negó a renunciar como juez para someterse al proceso y el planteo de remoción en su contra aún está a consideración del Consejo de la Magistratura.

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En tanto Feldman y el co-defensor, Ignacio Carbone, expresaron que la apelación presentada ante la Cámara Federal de Rosario para revertir el procesamiento y la prisión preventiva que pesan sobre su cliente es una resolución de primera instancia "amañada" y carente de sustento probatorio. Feldman inició su descargo apuntando contra la figura del juez Vera Barros, que dictó la medida: "Es muy proclive a sacarse las causas de encima procesando, incluso cuando no hay mérito suficiente. Dictar una prisión preventiva contra alguien que tiene inmunidad constitucional es ridículo; es parte del 'estrépito fori' impuesto por el humor social".

Según el defensor, el procesamiento adolece de "errores y horrores procesales", acusando al magistrado de apartarse de los parámetros que marcan la Constitución y la ley para basarse en evaluaciones personales. "Los alegatos de los fiscales se basan en las declaraciones del financista y empresario Fernando o Whpei, pero no se corroboraron con ningún otro testimonio de testigos. Es claro que con esa declaración Whpei logró la prisión domiciliaria de la que goza".

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La gran mentira

El defensor expresó que "Whpei sostiene que se reunió con Salmain en su despacho, pero la defensa presentó cinco actas notariales con testimonios de custodios (Policía Federal) e informes de la Prefectura Naval, que custodia el Tribunal, que confirmen que Whpei nunca ingresó al despacho del juez Salmain en los tribunales de calle Entre Ríos.

Uno de los puntos centrales de la defensa es la desacreditación de Fernando Whpei, cuya declaración como imputado arrepentido es la base de la acusación. "Whpei es un reconocido mentiroso. Hemos acreditado ante la Cámara dónde, cómo y cuándo miente", sentenció Feldman. El abogado negó cualquier vínculo entre Salmain y Whpei: Whpei mencionó un encuentro en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires que nadie puede confirmar."

"El criterio por el cual pretenden procesar a Salmain por prevaricato fue ratificado por cinco camaristas de la Cámara Federal de Rosario en casos similares. Revocaron fallos de otros jueces que denegaban la compra de dólares. Entonces, ¿de qué prevaricato me hablan si la propia Cámara avalaba esa doctrina?", cuestionó. Finalmente, el abogado desmintió las versiones periodísticas que mencionan una coima de 200.000 dólares: "Esa cifra no figura en el expediente. Whpei solo dice que le ofreció dinero a un tercero, el escribano Busaniche, para que este, a su vez, se lo ofreciera a Salmain. Es una mentira construida sobre otra mentira para obtener un beneficio", sentenció Feldman quien sostuvo que "el estudio jurídico que represento es el que más jueces y fiscales defendió ante la Justicia Argentina".

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