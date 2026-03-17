Crece el escándalo en la Copa Africana: le sacaron el título a Senegal y el campeón es Marruecos

“Perdió por incomparecencia”, sostuvo el tribunal de la Confederación Africana al referirse a la caótica final de enero pasado

El pasado 18 de enero, la caótica final de la Copa Africana de Naciones tuvo tensión, suspenso, drama y un giro inesperado en la trama. Senegal abrió la cuenta pero no solamente le anularon el gol sino que instantes más tarde el árbitro sancionó un penal para Marruecos. Los senegaleses protestaron e incluso abandonaron el campo de juego por quince minutos, pero regresaron, el arquero Édouard Mendy atajó el disparo desde los doce pasos del delantero marroquí Brahim Díaz (que la "picó" sin éxito) y finalmente Pape Gueye convirtió el gol de la victoria. Senegal fue el campeón. Pero ahora la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le retiró el título y coronó a Marruecos.

La CAF anunció que su junta de apelaciones determinó que Senegal “perdió por incomparecencia” la final y que su triunfo por 1 a 0 en tiempo extra pasa a ser una victoria por defecto 3 a 0 para la anfitriona Marruecos.

En una primera audiencia disciplinaria, la CAF impuso multas por más de 1 millón de dólares y sanciones a jugadores y dirigentes de Senegal y Marruecos, pero no había decidido modificar el resultado, como finalmente ocurrió.

El caso podría llegar a una nueva apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La CAF citó el artículo 82 del reglamento del torneo para su evento insignia para justificar el veredicto aplicado en apelación, aunque no lo hizo en la primera audiencia.

El texto establece que “si, por cualquier motivo, un equipo se retira de la competición o no se presenta a un partido, o se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del encuentro sin la autorización del árbitro, se considerará perdedor y quedará eliminado definitivamente de la competición en curso”.

Aun así, el veredicto de apelación pareció imponerse a la autoridad del árbitro para tomar decisiones sobre lo ocurrido en el terreno de juego.

Este fallo le da a Marruecos su primer título africano desde 1976 y le niega a Senegal su segundo campeonato, después de haber alzado el trofeo en 2021.

Bajo la dirección del técnico Walid Regragui en Qatar 2022, Marruecos se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Mundial. Pero renunció hace dos semanas tras duras críticas por no ganar el título de la Copa Africana. “El equipo necesita un revulsivo antes del Mundial”, aseguró el DT saliente. Marruecos ahora irá al Mundial 2026 como campeón africano.