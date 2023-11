El mexicano Carlos Rivera actúa en Rosario como parte de su gira americana

Carlos Rivera - Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro (Desde Tlaxcala)

Algunas de sus colaboraciones musicales más destacadas incluyen grabaciones con artistas de primer nivel como Juan Gabriel, José José, José Luis Perales, Gloria Estefan, Raphael, Franco de Vita y Laura Pausini, así como Maluma y Becky G, entre otros. Rivera es el único artista mexicano en grabar un álbum visual en los prestigiosos estudios Abbey Road en Londres, donde realizó su trabajo “Carlos Rivera Sessions at Abbey Road”.

Además de cantar, Rivera también tuvo una destacada carrera en el teatro con papeles principales en espectáculos icónicos como “El Rey León”, “Mamma Mia” y “La Bella y la Bestia”, en México y España.

El mexicano considera un éxito que un cantautor como él pueda triunfar en la presente escena musical dominada por los ritmos urbanos, en una entrevista con EFE con motivo de los conciertos por Estados Unidos de la gira “Un tour a todas partes” con el que ahora desembarca en Rosario.

“Somos una especie en peligro de extinción. Significa mucho que en los tiempos que vivimos se escuche a un cantautor”, dijo el artista que en 2004 entró al concurso musical La Academia de México.

Carlos Rivera resaltó que tiene muchos proyectos por delante y que a pesar de haber trabajado ya con grandes artistas le gustaría en el futuro hacerlo con cantantes como los españoles Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat.

El mexicano asegura que continuará siendo fiel a su estilo pero que no tiene inconveniente en abrirse a otras tendencias musicales, siempre que “sienta que no está “fuera” de sus deseos.

“No me restrinjo porque la música es música, pero no cambiaría de género”, sostuvo, para aclarar que siempre se ha sentido un cantante de baladas, lo que no le ha impedido hacer algunas colaboraciones con artistas como el puertorriqueño Pedro Capó que se acercan a un ritmo más urbano.

Para el artista su país, México, ha sabido subirse a los cambios en estilos como el mariachi o la música norteña “que llevaban mucho tiempo haciéndose de la misma manera”.

La globalidad que hoy está presente en todos los lugares ha sido, según explica, un punto a favor de que su música sea cada vez más valorada en distintos países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Ecuador o Costa Rica.

“En Argentina hemos conseguido en algunos conciertos reunir hasta 20 mil personas y en Chile cada vez me siguen más personas”, destacó el cantautor, tras recordar que su música en España es muy valorada. “España ha sido para mí muy importante desde mi papel en «El Rey León»”, recordó, una fama que le sirvió para realizar una gira por ese país de once conciertos.

Entre sus éxitos se cuenta “Digan lo que quieran”, incluida en su último trabajo “Sincerándome”, con el que estuvo de gira en España. En declaraciones a la prensa ibérica, Rivera, de 37 años, dijo que “Digan lo que quieran” es su forma de “respuesta a todo tipo de opiniones y comentarios” a pesar de que, según reconoce, trata de no leer aquellos que están fuera de su órbita de redes sociales.

“Hoy tenemos que hacer una coraza cada vez más gruesa para poder hacer lo que uno simplemente quiere hacer, que en mi caso es cantar. Yo no pretendo otra cosa. No he buscado la fama ni me considero un artista que sea una de esas celebridades que solo busca salir en las portadas de las revistas del corazón”, comentó.

Cuanto más pasa el tiempo, agregó, “menos me ha interesado ese tipo de prensa”. “Yo hago canciones del corazón y me gustaría que mi música y mis canciones fueran portadas” de dicha prensa. Con “Sincerándome” el artista dijo que ha viajado a través de “todas las capas de la piel” para llegar a “lo más profundo del corazón” y así dar a conocer sensaciones, sentimientos y criterios personales que hasta ahora le daba “miedo” mostrar.

“Es esa parte en la que como artista o como persona uno se siente más vulnerable... esas cosas de las que no quieres que la gente se entere... que eres débil, que lloras, que sufres, que te lastiman”, expone. A su juicio, esta “introspección” conlleva un riesgo, pero “si no arriesgas” en este contexto, “te quedas en lo superfluo”. “Para volver a hacer un disco así tendría que volver a vivir otros 37 años de vida”, bromeó para remarcar lo mucho que hay de él en ese trabajo.

De la “impresionante” respuesta del público a “Sincerándome”, Rivera saca varias conclusiones, pero en una de ellas se detiene: “Todavía existimos muchas personas que nos queremos dejar sentir. Este tipo de canciones -las cargadas de sentimientos y mensajes- no pasan de moda”, definió el cantante mexicano.

En ese trabajo también se incluye la canción “Eres tú”, dedicada a su madre, y ahora ya tiene listo un tema de recuerdo a su padre, quien falleció hace poco más de un año. Bajo el título “ l”, Rivera vive y revive momentos de “nostalgia y tristeza”