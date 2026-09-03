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El mensaje de Ricardo Darín para los anti-Messi: "Han hecho fuerza para embarrar"

A pocos días del retiro de Lionel Messi de la selección, el actor reflexionó sobre la final del mundial contra España y repudió las campañas anti-Argentina

3 de septiembre 2026 · 12:30hs
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Ricardo Darín habló sobre la final del mundial y la campaña anti-Argentina en redes sociales 

Ricardo Darín habló sobre la final del mundial y la campaña anti-Argentina en redes sociales 

Este lunes, Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina y el país entero se conmocionó. Aunque era una decisión que tarde o temprano iba a llegar, la nostalgia y la tristeza marcaron la jornada de todos los argentinos. En este contexto, Ricardo Darín brindó una entrevista a un medio español en la que se refirió a la final del Mundial disputada contra España y reflexionó sobre el adiós del capitán.

En diálogo con la radio COPE, en una entrevista con Carlos Herrera, el actor argentino recordó aquel partido, destacó la actitud de los jugadores y habló de las campañas anti-Argentina y anti-Messi que surgieron en redes sociales. “Que se queden tranquilos. Ahora Messi no va a jugar nunca más”, señaló el actor.

>> Leer más: La camiseta 10 de Messi en la selección argentina quedó vacante: los candidatos a heredarla

Qué dijo Ricardo Darín

“Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud. Es raro porque siempre fue un equipo arengador. Incluso, exagerado si se quiere. Como somos los argentinos. Eso ya nos llamó un poco la atención. Pero después, cuando pisaron la cancha, también nos llamó la atención la actitud”, comenzó diciendo el actor sobre la final que la Selección disputó contra España en el Mundial 2026.

Luego, Darín se refirió a las repercusiones tras el encuentro y apuntó contra las campañas anti-Argentina y anti-Messi que se difundieron en redes sociales. “Fue bastante feo”, afirmó. Con las emociones aún a flor de piel a pocos días del anuncio del '10', agregó: “Viste que se habló de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, y anti esto y anti lo otro. Bueno, que se queden tranquilos. Ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar, pero la verdad es que han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así”.

En ese contexto, el periodista español le preguntó sobre su relación con ambos países, dado que el actor vive tanto en Buenos Aires como en Madrid: “Si hay un argentino que ama a España, si no me corriges, eres tú. ¿Cómo has vivido la final del Mundial y, más allá del Mundial, todo lo que se ha montado a su alrededor?”.

“Lo primero que te puedo decir es que una vez que llegamos a la final, después del glorioso partido contra Inglaterra, yo estuve muy contento y preocupado de que la final fuera Argentina - España”, confesó el artista. Y concluyó con una confesión sobre amor para ambos países: “Dije: ‘Bueno, si nos toca ganar, nos toca ganar. Y si nos toca perder, es con España’”.

>> Leer más: El partido despedida de Messi con la selección argentina: dónde y cuándo podría jugarse

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