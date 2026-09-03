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Murió Gloria Steinem, ícono del movimiento feminista, a los 92 años

La escritora y activista, que se convirtió en una de las caras visibles del movimiento de mujeres en Estados Unidos, falleció el miércoles en Nueva York

3 de septiembre 2026 · 09:27hs
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Gloria Steinem

Gloria Steinem, escritora y activista feminista, falleció a los 92 años

Gloria Steinem, la escritora y activista feminista, murió este miércoles en su casa de Nueva York a los 92 años. A través de una publicación en el Instagram oficial, la fundación de Steinem informó que “falleció en paz en su hogar de la ciudad de Nueva York, rodeada por muchas de las personas que la amaban”. Además, destacó que “sus casi cien años de vida fueron años plenamente vividos y que continuó trabajando por la igualdad hasta el final”.

Steinem comenzó su carrera periodística en Nueva York durante la década de 1970 y posteriormente participó en la creación de “Ms.”, una de las primeras publicaciones en abordar las preocupaciones de las mujeres más allá de los temas tradicionalmente asociados al hogar y la industria de la belleza. Hace más de 50 años también ayudó a fundar la Women’s Action Alliance, una organización dedicada a combatir el sexismo.

A lo largo de los años setenta fue una de las defensoras más visibles de los derechos civiles y reproductivos de las mujeres. Celebró el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Roe v. Wade de 1973, que reconoció el derecho constitucional al aborto, y vio cómo ese derecho fue revocado casi medio siglo después, en 2022.

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“El mayor don de Gloria fue su capacidad para escuchar a los demás y hacer que se sintieran vistos y escuchados. Sus palabras, sus acciones y su ejemplo les dieron a las personas la libertad de mostrarse tal como realmente son. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, escribieron en el comunicado que comunicó su fallecimiento.

“En sus últimos años se dedicó a las dos cosas que más amaba: compartir con los demás y escribir. Recibió a cientos de invitados en el living de su casa para participar de los Talking Circles, una tradición que insistió en que continuara mucho después de su partida”, agregaron.

También afirmaron que Gloria dejó un libro póstumo, titulado “An Unexpected Life”, en el que da cuenta de su voluntad de que la casa de Nueva York que habitó durante cinco décadas se convierta en un espacio para los movimientos por la justicia social.

“A Gloria le encantaba la tradición de encender fogatas de señal en las colinas para iluminar el camino hacia el otro lado de la montaña. Encender tu propia vela en honor a Gloria te convierte en parte de este círculo comunitario global y celestial. En lugar de flores, Gloria pidió que quienes deseen honrarla con un regalo puedan realizar una donación a la Fundación Gloria Steinem”, cerraron.

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Gloria Steinem en la cultura popular

La historia de Steinem también llegó a la pantalla. En 2011, HBO estrenó el documental “Gloria: In Her Own Words”, que combinó material de archivo con los recuerdos de la propia activista para recorrer la historia del movimiento de mujeres desde su perspectiva.

Más tarde, sus memorias de 2015, “My Life on the Road”, sirvieron de base para "The Glorias", una biopic poco convencional dirigida por Julie Taymor. En la película, cuatro actrices (Julianne Moore, Alicia Vikander, Lulu Wilson y Ryan Kiera Armstrong) interpretaron a Steinem en distintas etapas de su vida.

Steinem también apareció interpretándose a sí misma en numerosas producciones de cine y televisión a lo largo de varias décadas, como las series “The Good Wife y “And Just Like That…” (la secuela de “Sex and the City”), y la película “The First Wives Club”.

En 2020, se estrenó la serie “Mrs. America”, que retrata el activismo feminista de los años setenta por la ratificación de la Equal Rights Amendment. Esa militancia suscitó la reacción conservadora y organizada de mujeres como Phyllis Schlafly, y dio lugar a un movimiento anti-feminista de gran escala, que cambió el panoarma político estadounidense para siempre (a través de la alianza entre los grupos religiosos y el Partido Republicano). En esta producción, Steinem es interpretada por Rose Byrne. Se puede ver en Disney+.

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