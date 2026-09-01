El partido despedida de Messi con la selección argentina: dónde y cuándo podría jugarse

El capitán anunció su salida de la Albiceleste y crece la expectativa por una última presentación ante los hinchas argentinos.

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina con una extensa y conmovedora carta. La noticia, que se conoció este lunes, abrió de inmediato un interrogante entre los hinchas: ¿habrá un partido despedida para el capitán?

La posibilidad existe, aunque todavía no hay una fecha confirmada ni negociaciones en marcha. La AFA tiene como idea que Messi pueda cerrar su ciclo con la Albiceleste dentro de una cancha y ante los fanáticos que lo acompañaron durante su histórico recorrido, en el que conquistó dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, la decisión depende de varios factores. La palabra final la tendrá el propio futbolista , tanto por su disponibilidad como por su estado anímico después del anuncio.

El calendario internacional podría ofrecer una oportunidad para concretar el homenaje. En septiembre, habrá una fecha FIFA ampliada, que se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre y permitirá organizar hasta cuatro partidos .

Dentro de esa ventana podría aparecer un encuentro especial para despedir al capitán. Sin embargo, todavía no hay avances sobre esa posibilidad.

La selección de Lionel Scaloni tenía previsto disputar un partido como local y otro en China, pero ese escenario quedó descartado después del anuncio de Messi.

En primer lugar, la AFA deberá definir su calendario y, en caso de avanzar con el homenaje, encontrar un espacio para que Messi tenga su última presentación con la camiseta argentina.

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Si Messi acepta la propuesta, el Monumental aparece como el escenario más factible para el partido despedida.

El estadio de River es el de mayor capacidad en el país y se convirtió en uno de los principales escenarios del combinado nacional durante el ciclo de Lionel Scaloni. Además, fue el lugar donde recibieron al plantel campeón del mundo después de la consagración en Qatar.

Además, la selección argentina deberá cumplir con una sanción de la Fifa por incidentes registrados durante el Mundial 2026. El organismo estableció restricciones de aforo para sus próximos dos partidos como local: el primero deberá disputarse con un 50% de la capacidad, mientras que el segundo todavía permanece bajo revisión. Este factor también condicionará la organización de los próximos encuentros en el país.

El retiro del capitán marcará el comienzo de una nueva etapa para la Scaloneta. Mientras el ente madre del fútbol argentino organiza los partidos que tendrá durante la próxima ventana Fifa de septiembre, los hinchas esperan una última oportunidad para despedir a Messi con la camiseta nacional.