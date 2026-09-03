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Cesó el alerta por tormentas para Rosario pero se viene un brusco descenso de temperatura

El SMN dejó sin efecto la advertencia que estaba vigente para este jueves por la mañana y anticipó la llegada de un nuevo frente frío

3 de septiembre 2026 · 11:03hs
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Rosario tendrá vientos con ráfagas y un marcado descenso en las temperaturas en los próximos días.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Rosario tendrá vientos con ráfagas y un marcado descenso en las temperaturas en los próximos días.

El alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Rosario y otros tres departamentos (Constitución, San Lorenzo e Iriondo) quedó sin efecto durante la mañana de este jueves. Sin embargo, desde el organismo pronostican un brusco descenso de temperatura para los próximos días.

Para este jueves, se espera que el cielo continúe cubierto y hay una baja probabilidad baja de lluvias aisladas. Hacia la tarde, se desarrollarán vientos con ráfagas que alcanzarán los 50 kilómetros por hora (km/h).

Esto dejará espacio para que el viernes queden algunas nubes en el cielo aunque sin precipitaciones, con una temperatura mínima que empezará a bajar (será de 8º) y una máxima que se mantendrá en los valores que se vienen registrando desde principios de semana, en torno a los 20º.

Baja en la temperatura

Desde el sábado, las condiciones cambiarán. El viento volverá a ser intenso, con ráfagas que de llegarán, otra vez, a los 50 km/h. El cielo estará algo nublado pero el dato relevante estará en los termómetros: la mínima será de 7º y la máxima no pasará de los 15º.

Hacia el domingo, el descenso de temperatura se profundizará. Se espera que el viento calme su intensidad y que el cielo empiece a cubrirse de a poco nuevamente, pero los registros térmicos seguirán bajando. Para esta jornada, se espera que la máxima apenas alcance los 13º y la mínima llegue a 2º.

Pronóstico climático trimestral para Rosario

Una vez por mes, el SMN publica su pronóstico climático trimestral, un informe que no aborda el tiempo diario sino que busca anticipar, mediante estadísticas y a través del consenso de modelos globales, cómo será el desarrollo de las lluvias y las temperaturas en las distintas regiones del país.

Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre, Rosario tendrá lluvias en valores normales o por encima de lo normal, según se desprende del último informe del pronóstico climático trimestral, que fue publicado en los últimos días de agosto. Las autoridades provinciales ya anticiparon, en varias de las reuniones periódicas que vienen desarrollando en el marco de la llegada de El Niño, que los últimos meses del 2026 serán los más críticos del fenómeno que se extenderá, al menos, hasta el otoño de 2027.

>> Leer más: La OMM extendió la duración de El Niño intenso y anticipó que será un fenómeno "muy fuerte"

Cabe recordar que el único pronóstico oficial para conocer el estado del tiempo es el que emite continuamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien existen muchas aplicaciones, incluso algunas que vienen preinstaladas en los celulares, la información que brinda el organismo oficial proviene de meteorólogos y estaciones meteorológicas instaladas y calibradas según estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ubicadas en los territorios sobre los que se desea conocer el estado del tiempo.

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