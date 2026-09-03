Dillom toca hoy gratis en Rosario y ya se agotaron las entradas

El músico anunció una "noche violenta" sorpresa en el La Sala de las Artes para compartir los temas de su reciente disco

Dillom viene a Rosario por partida doble. Además de su show programado en el marco del Festival Bandera, el artista anunció de manera sorpresa un recital gratuito en La Sala de las Artes (Suipacha 98 bis) para este jueves 3 de septiembre. El show será puntual a las 21, y las puertas abrirán a las 20.

La capacidad es limitada a 900 personas, sólo apto para mayores de dieciocho años. Las entradas se entregaron de manera presencial en la boletería del L2 Arena (Cafferata 729), pero ya están agotadas

Dillom lanzó el pasado miércoles 12 de agosto “La nueva violencia”, su tercer trabajo discográfico, en el que se aleja casi definitivamente de los sonidos más urbanos de sus comienzas y apuesta a la distorsión para expresar el filo de una época.

A lo largo de catorce canciones, Dylan coquetea con el rock, el garage, el post punk, el punk, y el pop. Después de la oscuridad y la espesura de sus álbumes anteriores, que miraban hacia adentro, este parece mirar hacia alrededor, observar la declive y cuestionarlo con una ironía filosa y sonidos más catárticos.

En este marco, inició una serie de shows sorpresa y gratuitos denominados "Las noches violentas", al margen de su gira programada. Esta movida comenzó en la Ciudad de Buenos Aires el 15 de agosto, con tres presentaciones en una sola noche, que tuvieron lugar en El Teatrito, Niceto Club y Deseo, con entradas totalmente agotadas.