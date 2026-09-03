Arruabarrena recordó la polémica final de 2015: "Terminó en quilombo y Central eligió el referí" Tras la victoria por penales ante Vélez y la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, el DT de Boca trajo a escena aquella final que terminó en escándalo por el arbitraje de Diego Ceballos 3 de septiembre 2026 · 10:13hs

Diego Ceballos sancionó un penal a favor de Boca con una infracción que se produjo fuera del área.

Después de lograr la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina, el técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, habló en conferencia de prensa y durante el recorrido de la charla trajo a la memoria un recuerdo que involucró a Central. El Vasco se refirió a la recordada y polémica final de la Copa en 2015 entre el Xeneize y Central con el escandaloso arbitraje de Diego Ceballos.

El actual entrenador de Boca inició hablando del juego ante los de Liniers en el Mario Alberto Kempes y consideró: “Merecimos un poco más. Era un partido difícil, es un equipo bien trabajado. Nosotros fuimos a buscarlo, tuvimos nuestras opciones”. Y a partir de ahí, hizo un largo recorrido sobre el cotejo, hasta que en un momento fue consultado sobre aquella definición de 2015.

El DT de Boca disparó una frase que puso en escena aquel choque que dejó secuelas en el Canalla y en el fútbol argentino, tan es así que el árbitro Ceballos, quien cobró un insólito penal, quedó freezado. “Terminó con un quilombo y Central eligió el referí”, tiró Arruabarrena.

Copa Argentina 2015 La decisiva y recordada definición se disputó el 4 de noviembre de 2015, también en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Boca se quedó con el título al vencer a Central por 2 a 0. Claro que la conducción de Ceballos no estuvo a la altura del juego y terminó en un escándalo. En ese tiempo el Vasco era técnico del Xeneize y había reemplazado a Carlos Bianchi, mientras que en el banco del Canalla estaba Eduardo Coudet.