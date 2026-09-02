Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari se transformó en jugador rojinegro

El extremo llega desde la Academia a préstamo hasta junio de 2027 con cargo y una opción de compra de 2,5 millones de dólares

Santiago Solari jugará en Newell's. El extremo llega a préstamo de Racing y con una opción de compra.

Ahora sí, Santiago Solari ya es jugador de Newell's . El extremo cuyo pase pertenecía a Racing entrenó a la mañana con el plantel rojinegro, pero una diferencia entre los clubes puso en duda la operación. Al final se resolvió y el puntano ya es nuevo refuerzo en el parque Independencia.

Solari llegó a la ciudad el martes a la noche y este miércoles se sumó al plantel conducido por Darío Kukelda en Bella Vista. Curiosamente, mientras el jugador entrenaba con sus compañeros a las órdenes del técnico, entre los clubes surgió un cortocircuito que estuvo cerca de abortar el traspaso.

El extremo llega a Newell's a préstamo hasta junio de 2027 a cambio de 250 mil dólares y una opción de compra que ronda los 2.5 millones de dólares por el 80% de la ficha del futbolista.

Santi Solari ya es Leproso



¡Vamos con todo! pic.twitter.com/RIkDt2ut0j — Newell’s Old Boys (@Newells) September 2, 2026

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético Newell's Old Boys informa que Santiago Solari se convirtió en nuevo jugador de la institución. El atacante superó los exámenes médicos, firmó su contrato por una temporada y media y ya se encuentra a disposición de Frank Darío Kudelka.



Se… pic.twitter.com/nAfD7s26AL — Newell’s Old Boys (@Newells) September 2, 2026

Podría ponerse la de Newell's en el clásico

La diferencia que había surgido cuando el contrato estaba para la firma es que Racing impuso sobre el final una cláusula vinculada al sueldo del jugador que generó un desacuerdo de parte de Newell's.

Tras la firma del contrato, Solari intensificará los entrenamientos, será incluido en la convocatoria para el clásico del domingo ante Central en Arroyito y no puede descartarse que juegue de arranque.

Su último partido en Racing fue el 28 de julio, justamente ante Central en Arroyito, partido que terminó 0 a 0. Luego, fue citado para el encuentro del 23 de agosto ante Boca, pero no sumó minutos.