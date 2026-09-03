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Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de recompensa

El hombre integraba la lista de los criminales buscados en Santa Fe por su presunta participación en un ataque armado ocurrido en 2025

3 de septiembre 2026 · 08:33hs
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Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de pesos.

Atraparon en Mendoza a un prófugo santafesino por el que se ofrecían 15 millones de pesos.

Un prófugo que integraba la lista de los criminales más buscados de la provincia de Santa Fe, y por el que se ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos, fue capturado en las últimas horas en Mendoza. Se encontraba junto a su pareja, que también tenía orden de detención.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, a través de la Unidad de Captura de Alto Perfil (UCAP), detuvo este miércoles en la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza, a Duamn Nihuel Cassino, de 30 años, un prófugo que integraba la lista de delincuentes buscados en Santa Fe.

El hombre era buscado por un hecho ocurrido el primero de septiembre de 2025 en una vivienda ubicada en inmediaciones de Tupac Amaru y Nicaragua, en Rosario, donde dos personas resultaron heridas durante un ataque con arma de fuego. En el marco de esa investigación, a Duamn Cassino lo sindican del hecho junto a su pareja, Candela Sol D. R. (22), sobre quien también pesaba una orden de detención y también fue capturada en Mendoza.

Leer más: Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Ambas detenciones fueron resultado de tareas investigativas desarrolladas por la UCAP, que incluyeron el análisis y entrecruzamiento de comunicaciones y datos técnicos. A partir de esas diligencias, los investigadores obtuvieron elementos que indicaban que ambos podrían encontrarse ocultos en San Rafael.

Con las correspondientes autorizaciones judiciales y policiales, una comisión de la UCAP se trasladó hasta Mendoza y realizó tareas de reconocimiento, observación y vigilancia en el paraje Las Colonias, una zona de quintas de San Rafael. De esta manera, los agentes lograron establecer el domicilio donde permanecía la pareja.

Finalmente, los investigadores observaron a ambos cuando salían del inmueble y concretaron las detenciones en la calle, con la colaboración de personal de la Policía de Mendoza. Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular iPhone 15. Ambos quedaron alojados en dependencias policiales de San Rafael, a la espera del exhorto correspondiente para su posterior traslado a Rosario.

La causa se encuentra bajo investigación de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con intervención del fiscal Ignacio Hueso.

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