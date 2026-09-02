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Los 10 departamentos en venta más caros de Rosario: cuánto cuestan y dónde están

El ranking incluye propiedades de Puerto Norte, Parque España y Alberdi, con valores que parten de los u$s950.000 y superan los u$s2 millones. Vista al Paraná, grandes terrazas, amenities y hasta cuatro cocheras, entre los diferenciales del lujo inmobiliario rosarino.

2 de septiembre 2026 · 18:38hs
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Un piso exclusivo del edificio Quinquela Plaza

Un piso exclusivo del edificio Quinquela Plaza, frente al Paraná y al Parque España, en avenida del Huerto 1213, lidera el ranking de los diez departamentos en venta más caros de Rosario. 

Hay un segmento del mercado inmobiliario rosarino que está reservado para muy pocos. Departamentos de más de 250 metros cuadrados, con vista directa al río Paraná, cuatro cocheras, dormitorios en suite, terrazas privadas y amenities que van desde piscinas climatizadas hasta gimnasios y salones exclusivos: una oferta donde los precios ya no solo superan el millón de dólares, sino que en algunos casos duplican esa barrera.

Un relevamiento de las propiedades con precio publicado que hoy se ofrecen en Rosario permite identificar al menos diez departamentos que van de los u$s950.000 a los u$s2,2 millones. La mayoría se concentra en Puerto Norte y en los grandes desarrollos de la costa central, aunque la unidad con el valor más alto no está ahí, sino frente al Parque España.

El departamento más caro de Rosario

El primer puesto del ranking es para una unidad de Quinquela Plaza, sobre avenida del Huerto al 1200, que se ofrece en publicaciones inmobiliarias por u$s2.200.000.

Tiene alrededor de 382 metros cuadrados, cuatro dormitorios en suite, cinco baños, toilette, dependencia de servicio, baulera y cuatro cocheras. Cuenta además con doble ingreso, palier privado y un balcón amplio con vista directa al río.

Haciendo la cuenta sobre la superficie total publicada, el precio equivale a unos u$s5.760 por metro cuadrado. Es un valor excepcional incluso para los estándares del mercado premium local: prácticamente duplica el precio de buena parte de los departamentos de lujo que hoy se consiguen en Puerto Norte.

Un piso frente al Parque España por más de u$s1,5 millón

El segundo lugar también se ubica sobre la costa central. En el desarrollo Único Parque España, en Corrientes al 100, hay una unidad de 423 metros cuadrados publicada en u$s1.533.000.

El departamento ocupa casi un piso completo. Tiene cuatro dormitorios, balcones amplios, doble ingreso, una master suite con vestidor, cocina comedor y los ambientes principales orientados hacia el río. El proyecto todavía está en etapa de desarrollo, con entrega prevista para fines de 2026.

En ese mismo edificio hay otra unidad que entra entre las diez más caras de la ciudad: un departamento de 347 metros cuadrados con un patio privado grande, publicado en u$s1.150.000.

Dolfines, uno de los nombres fuertes del segmento premium

A partir del tercer puesto, Puerto Norte empieza a ganar terreno. En Dolfines Guaraní hay unidades publicadas en u$s1.200.000, con superficies cercanas a los 260 metros cuadrados.

Una de ellas tiene tres dormitorios, cuatro baños, dependencia de servicio, comedor diario, balcón al río, balcón posterior con parrillero, cochera doble y baulera. Otra propiedad del mismo complejo, de superficie similar, también se ofrece en u$s1,2 millón.

El edificio vuelve a aparecer en el listado con una tercera unidad, de unos 242 metros cuadrados, publicada en u$s1.100.000. En estas propiedades, el valor por metro cuadrado se ubica entre los más altos del mercado rosarino: según la unidad, supera los u$s4.500.

Forum y Costavía, en el club del millón de dólares

Otro de los nombres habituales cuando se habla de alta gama en la ciudad es Forum Puerto Norte. Ahí se ofrece un piso exclusivo por u$s1.100.000, de alrededor de 280 metros cuadrados, con tres dormitorios, dependencia de servicio, cuatro cocheras y grandes ventanales con vista al río.

Un dato curioso: ese departamento había sido diseñado originalmente con cuatro dormitorios, pero se reformó para ganar espacios sociales. Y el precio tuvo una corrección a la baja, porque esa misma unidad había llegado a publicarse en torno a los u$s1,2 millón.

En el mismo rango de precios está Costavía, sobre Rivadavia al 2500.

Una unidad de unos 283 metros cuadrados, con tres dormitorios en suite, dos cocheras, balcón terraza con vista al río Paraná, doble ingreso y climatización central, se comercializa también en u$s1.100.000.

Una propiedad de u$s1,05 millón en Alberdi

Este es el gran intruso del ranking del top 10 porque se aleja del eje Puerto Norte–Parque España. La excepción geográfica se ubica en el barrio Alberdi.

En José Hernández al 1200, en el exclusivo complejo Oasis del Yacht, se ofrece una propiedad de alrededor de 420 metros cuadrados por u$s1.050.000, con tres dormitorios, jardín, terraza, parrillero y dos cocheras.

En este caso buena parte de la superficie corresponde a espacios exteriores, lo que hace que el valor por metro cuadrado total sea bastante más bajo que en Dolfines, Quinquela o Forum: la publicación ronda los u$s2.500 por metro cuadrado.

Maui y un penthouse a casi un millón de dólares

El décimo puesto del ranking es para Maui Torre Sur, otro de los grandes complejos de Puerto Norte. Se trata del penthouse del piso 44, publicado en u$s950.000, con más de 330 metros cuadrados de uso exclusivo.

Tiene tres dormitorios en suite, vestidores, dependencia de servicio, toilette, doble ingreso y una terraza privada de más de 100 metros cuadrados, con vistas abiertas sobre el Paraná y la ciudad. En ese mismo nivel de precios aparecen otras unidades premium, como departamentos en Torre Embarcadero y en Dolfines Guaraní que también rondan los u$s950.000.

El ranking completo de los diez departamentos más caros

Según las ofertas relevadas por La Capital en portales inmobiliarios y sitios de inmobiliarias rosarinas, las propiedades con los valores publicados más altos son:

  • Quinquela Plaza, avenida del Huerto 1213: u$s2.200.000.
  • Único Parque España, Corrientes al 100: u$s1.533.000.
  • Dolfines Guaraní: u$s1.200.000.
  • Dolfines Guaraní Torre II: u$s1.200.000.
  • Único Parque España: u$s1.150.000.
  • Forum Puerto Norte: u$s1.100.000.
  • Costavia, Rivadavia 2569: u$s1.100.000.
  • Dolfines Guaraní: u$s1.100.000.
  • Oasis del Yacht, José Hernández al 1200: u$s1.050.000.
  • Maui Torre Sur: u$s950.000.

El relevamiento contempla únicamente propiedades con precio de venta publicado. En el segmento de alta gama también hay departamentos que se comercializan con el valor "a consultar", por lo que podrían existir unidades incluso más costosas que no entraron en este listado.

Uno de esos casos es Torre Pininfarina, donde se ofrecen departamentos de grandes dimensiones —algunos cercanos a los 700 metros cuadrados— sin precio público.

El mapa del lujo rosarino, de todos modos, deja una tendencia clara: la costa concentra casi toda la oferta más cara de la ciudad. Puerto Norte sigue siendo el epicentro del segmento premium, aunque las dos propiedades con los valores publicados más altos aparecen algunos kilómetros más hacia el centro de Rosario, frente al Parque España.

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