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En un incendio en Pakistán salvó la vida de un bebé y lamenta no haber hecho más

Ocurrió en un hospital de Islamabad el pasado miércoles 26 y murieron 14 recién nacidos. El gobierno premiará a la enfermera como héroe nacional

2 de septiembre 2026 · 22:40hs
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En un incendio en Pakistán salvó la vida de un bebé y lamenta no haber hecho más

La enfermera Razia Noreen y sus compañeras acababan de revisar a los quince recién nacidos a su cargo en la sala de neonatología del hospital de Islamabad y estaban preparando inyecciones para algunos de ellos en una habitación contigua cuando descubrió que un incendio avanzaba vertiginosamente en la sala de neonatología. Noreen no dudó en poner su vida en riesgo para salvar a uno de los bebés entre las llamas, y ahora lamenta no haber podido rescatar a los demás.

Celebrada como héroe nacional en Pakistán, la enfermera del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas recibirá del gobierno una recompensa económica y la Sitara-i-Khidmat (Estrella del Servicio), una de las condecoraciones civiles más prestigiosas del país. Pero Noreen aseguró a Associated Press que solamente cumplió con su deber y les pidió a las madres de los 14 bebés que murieron en el incendio: “Por favor, perdónenme por no haber podido salvar a sus bebés”.

Las cámaras de seguridad muestran que el pasado miércoles 26 de agosto Noreen se llevó al recién nacido entre las llamas y volvió a la sala de neonatología, pero ya era demasiado tarde: contó que el humo la asfixiaba y que comenzó a toser tan fuerte que hasta le costaba respirar.

Minutos después se enteró de que el bebé que ella salvó fue el único superviviente, y los otros 14 recién nacidos habían muerto.

Dijo que durmió muy poco desde el incendio. “La muerte de esos niños me traumatizó. Puede que tarde años en recuperarme”, sostuvo.

"Decidí rápidamente que cumpliría con mi deber. Las madres nos habían confiado a sus bebés. Actué como una madre, no me importaba mi vida", aseguró la enfermera.

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