El accidente de Colapinto con el Rayo McQueen en la previa del GP de Italia

Al llegar al circuito de Monza, el piloto de Alpine se cruzó con el histórico personaje de Pixar pero una distracción con su mate frenó el encuentro

Franco Colapinto llegó al circuito de Monza este jueves para empezar a vivir el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 que se disputará este fin de semana y tuvo un particular encuentro. El argentino se cruzó con el Rayo McQueen , histórico personaje de Pixar y la película “Cars”, pero casi lo quema con el agua de su termo .

El siete veces campeón de la Copa Pistón en la saga de Disney hará su aparición especial como track car en Monza en homenaje a los 20 años de la primera película de Cars . A su vez, el safety car llevará un diseño especial con los logotipos de la saga.

Por eso, al llegar al circuito, Colapinto se encontró con el Rayo , que posaba para las fotos de los medios internacionales. El piloto de Alpine se mostró sorprendido por su presencia y se acercó a verlo desde cerca.

Ante las cámaras de la escudería francesa, de la F1 y de varios medios, al argentino quiso inspeccionar a McQueen de cerca, pero no se percató de que su termo con agua lista para el mate no estaba correctamente cerrado, por lo que dejó caer agua caliente sobre el vehículo .

Inmediatamente, Colapinto intentó retirarse de la escena lo más rápido posible como si nada hubiera sucedido, aunque la secuencia fue captada por el equipo de redes sociales de Alpine, que compartió el video que se viralizó rápidamente.

Best way to start media day pic.twitter.com/0v0wUoP3XU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 3, 2026

Actualizaciones para Franco Colapinto en Monza

Colapinto tendrá la posibilidad de competir con las actualizaciones de Alpine para el A526 luego del receso de mitad de temporada. “Tengo muchas ganas de probar las mejoras. Creo que representan un paso adelante muy importante”, anticipó el argentino.

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Según consignó el medio especializado Motorsport, el pilarense se mostró “entusiasmado con el futuro” de cara a la próxima carrera en el histórico circuito de Monza, reconocido por ser uno de los más rápidos del mundo. Además, Colapinto tendrá la tranquilidad de haber sido confirmado por la escudería francesa para 2027 y tendrá su segunda temporada completa como titular.

En el GP de Países Bajos, Colapinto se las arregló con la versión anterior del monoplaza para clasificar cerca de su compañero Pierre Gasly, que sí había recibido las mejoras. A pesar de su gran largada el domingo, el argentino sufrió una severa sanción que lo condenó a pelear desde atrás y lo alejó de la posibilidad de pelear por los puntos.

Para este fin de semana, el piloto de 23 años tendrá tres entrenamientos libres para conocer estas actualizaciones, más allá de que ya las probó en el simulador, y buscar posicionarse en los puestos de la lucha por ingresar en la zona de puntos.