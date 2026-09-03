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Estudiantes se reforzó con un ex-Newell's para afrontar la triple competencia

El Pincha cerró su cuarta incorporación con un volante de Tigre, surgido en la Lepra, que será alternativa para el Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores

3 de septiembre 2026 · 12:46hs
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El volante Jalil Elías

El volante Jalil Elías, ex-Newell's, es nuevo refuerzo de Estudiantes.

Estudiantes cerró un refuerzo de última hora en el mercado de pases para afrontar la triple competencia en el último tramo de este 2026, donde además del torneo Clausura tendrá los cuartos de final de la Copa Argentina y de la Copa Libertadores. Por eso, sobre el cierre del miércoles, acordó la llegada de Jalil Elías, surgido de Newell's.

A pocas semanas de enfrentar a Central en la Supercopa Internacional, el Pincha buscó una alternativa para el mediocampo, donde sufrió algunas bajas y necesitará recambio para lograr pelear en todos los frentes.

Elías, futbolista de 30 años nacionalizado sirio, pasó por varios clubes de la primera división del fútbol argentino en más de una década de carrera, pero llega a Estudiantes desde Tigre, que debió reducir el presupuesto de su plantel luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

>> Leer más: Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmado

El Pincha se movió con distintas alternativas sobre el cierre del mercado de pases y, a pesar de los intentos por fichar al ex-Central Rodrigo Villagra y al paraguayo Matías Galarza Fonda, acordó la firma de su vínculo con el exmediocampista de Newell's hasta el 31 de diciembre de 2027.

Desde las inferiores de la Lepra

Elías se formó en las inferiores de Newell's y debutó con la camiseta rojinegra en noviembre de 2015. En el parque Independencia permaneció hasta comienzos de 2018, con 30 partidos disputados y un gol, cuando pasó a préstamo a Godoy Cruz.

Jalil Elías jugó 30 partidos en Newell's entre 2015 y 2017.

Jalil Elías jugó 30 partidos en Newell's entre 2015 y 2017.

Un año más tarde, el Tomba lo compró y lo mantuvo hasta mediados de 2019, cuando fue cedido a Unión. En plena pandemia de Covid-19, finalizó su cesión con el Tatengue, regresó seis meses al conjunto mendocino y se marchó libre a San Lorenzo, donde tuvo su período más consolidado.

El mediocampista rosarino disputó tres temporadas completas con el Cuervo, en las que acumuló 117 partidos disputados, cinco goles y tres asistencias. Luego de seis meses en Johor DT de Malasia, llegó a préstamo por medio año a Vélez y se coronó campeón de la Liga Profesional 2024. Con media temporada más en Asia de por medio, volvió al país en julio de 2025 para vestir la camiseta de Tigre.

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