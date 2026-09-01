La camiseta 10 de Messi en la selección argentina quedó vacante: los candidatos a heredarla

El retiro del capitán de la Albiceleste abrió un interrogante sobre quien será el nuevo dueño del histórico número que utilizó durante casi dos décadas

El retiro de Lionel Messi de la selección argentina abrió una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni. Además de definir cómo quedará conformado el plantel, el cuerpo técnico deberá resolver una cuestión simbólica: quién usará la camiseta número 10 que el rosarino llevó durante 17 años .

Messi comenzó a utilizar la camiseta número 10 de manera habitual a partir del 2009, durante el ciclo de Diego Maradona como entrenador. Desde entonces, el rosarino solo dejó ese dorsal cuando no pudo jugar por lesión o durante su retiro temporal del combinado nacional.

Ahora, después de casi dos décadas, el histórico dorsal espera por un nuevo dueño. Todavía no existe una decisión oficial sobre el próximo dueño. Sin embargo, varios futbolistas que integraron las últimas convocatorias ya utilizaron ese número cuando Messi no estuvo disponible.

El último en llevar la 10 fue Franco Mastantuono , durante la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el ciclo mundialista de 2026, en la derrota 1-0 ante Ecuador.

Entre los jugadores que continúan en actividad y que ya utilizaron el dorsal durante una ausencia de Messi aparecen Ángel Correa y Paulo Dybala, aunque ambos perdieron terreno en el seleccionado tras no ser convocados a la última Copa del Mundo. También lo usaron, en etapas anteriores, futbolistas como Sergio Agüero y Ángel Di María, el primero ya en inactividad y el segundo retirado de la selección luego de conquistar la Copa América 2024.

Quiénes son los candidatos a heredar la "10" de Messi

Por características y posición, Nico Paz aparece como una de las alternativas naturales para heredar la camiseta. El mediocampista ofensivo del Como forma parte del recambio generacional de la selección y ganó protagonismo durante los últimos meses. Su capacidad para desempeñarse como enganche, interior o detrás de los delanteros le permite ocupar sectores similares a los que Messi recorrió durante su última etapa con Argentina.

Thiago Almada también aparece entre los candidatos. El futbolista de River forma parte del ciclo de Scaloni desde hace varios años y fue campeón del mundo en Qatar 2022. Durante el Mundial 2026 utilizó el número 16, aunque sus características futbolísticas podrían acercarlo a la 10. Almada puede jugar como mediapunta, extremo o volante ofensivo.

Otro nombre que aparece en la discusión es Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos de la nueva generación y estuvo desde la obtención de la Copa América 2021 hasta la actualidad. Sin embargo, existe un factor que juega en contra de esta posibilidad: Álvarez mantiene una fuerte identificación con la camiseta número 9.

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La lista de alternativas no se limita a tres nombres. Entre los habituales de Scaloni también aparecen futbolistas que utilizan ese dorsal en sus clubes. Alexis Mac Allister, por ejemplo, utiliza la 10 en Liverpool, mientras que Lautaro Martínez lleva ese número en Inter.

La AFA todavía no anunció que vaya a retirar la camiseta número 10 en homenaje a Messi. Además, las principales competencias internacionales establecen reglas sobre la numeración de los jugadores, por lo que el dorsal deberá tener un nuevo dueño cuando Argentina participe de determinados torneos oficiales.

La decisión, por lo tanto, no necesariamente tendrá que quedar definida desde el primer partido posterior al retiro de Messi. El cuerpo técnico tendrá margen para evaluar quién puede asumir ese número y el peso simbólico que representa.

La renovación de la selección argentina tras el retiro de Messi

La salida de Messi obliga a Lionel Scaloni a iniciar una nueva etapa. El entrenador deberá reconstruir un equipo que durante años tuvo al rosarino como líder.

El recambio también podría alcanzar a otros referentes. Nicolás Otamendi ya puso fin a su etapa con la selección, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez dejó abierta la posibilidad de evaluar su continuidad.

"Quedan muchas cosas por reflexionar y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", expresó el arquero después del Mundial.

Leandro Paredes también dejó dudas sobre su futuro con la Albiceleste: "No sé si estoy para seguir en la selección argentina. No sé qué voy a hacer. Fueron muchos años, hay que poner todo en la balanza y pensar muchas cosas".

A los cambios dentro del plantel se suma la incertidumbre sobre el futuro de Scaloni. El contrato del entrenador vence en diciembre y el técnico ya reconoció que evalúa su continuidad después del cierre de una etapa que comenzó en 2018.