Tini Stoessel cantó en México en medio del conflicto con su familia: "Estoy más firme que nunca"

La artista se presentó en Guadalajara en el marco de su gira Futttura: cambios en el repertorio, vestido de novia y confianza en su equipo

Tini Stoessel lució un vestido de novia durante una parte de su show en México, en plena crisis familiar

Tini Stoessel volvió a los escenarios en el medio del conflicto con su familia devenido en un escándalo público. La artista se presentó en la ciudad de Guadalajara, México, como parte de su gira Futttura, y hubo varios momentos que llamaron la atención en relación a su situación actual.

Desde el comienzo del show, el público dejó en claro que ese show era especial: no sólo estaban ahí para presenciar un recital, sino para mostrar su apoyo y cariño a la cantante en un momento difícil. “No estás sola”, le gritaron a coro, suscitando la emoción y las lágrimas de la cantante.

En las últimas semanas, y en medio de los preparativos de su casamiento con Rodrigo De Paul, Tini se distanció de sus padres y pidió la auditoría de la empresa familiar que gestiona las ganancias generadas por su carrera profesional. Este movimiento generó un escrutinio retroactivo sobre el control que su papá Alejandro ejerció sobre las finanzas y patrimonio de la artista a lo largo de toda su vida.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome, quiero que sepan que no me voy a ir que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, mas feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida” TINI hoy en Guadalajara pic.twitter.com/dzWzd2y52S

Las emotivas palabras de Tini durante su show en México

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”, dijo Tini al público, en clara alusión al contexto que atraviesa.

Entre los momentos especiales, también contaron la presencia en el escenario de Jorge Blanco y Mercedes Lambre, sus excompañeros de “Violetta”, la tira juvenil de Disney que lanzó a Tini al estrellato cuando era adolescente. Además, en otra parte del show, vistió un vestido de novia, anticipando su inminente boda.

Los cambios en el setlist no pasaron desapercibidos. Respecto de sus shows anteriores, Tini eliminó cinco canciones, dos de las cuales estaban dedicadas a su padre (“Pa” y “Ángel”). En su lugar, Stoessel incorporó temas nuevos: “Juntos somos más”, “Podemos”, “High mashup”, “Pa’él” y “Hasta que me enamoro”.