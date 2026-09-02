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México: encontraron atados y asesinados a un músico, su esposa embarazada y su hija

Los tres fueron baleados en la cabeza. También mataron a la empleada doméstica. Otro hijo de la pareja, de 6 años, apareció ileso

2 de septiembre 2026 · 23:14hs
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México: encontraron atados y asesinados a un músico, su esposa embarazada y su hija

El músico mexicano Jonathan Meléndez, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de 3 años y una empleada de la casa fueron encontrados atados y asesinados dentro del complejo residencial del artista en las afueras de Ciudad de México. Otro hijo de la pareja, de 6 años, fue encontrado ileso en otro sector de la casa.

Los crímenes ocurrieron durante la tarde de este martes en Atizapán de Zaragoza, un municipio del Estado de México, en el área metropolitana de la capital del país.

De acuerdo con las autoridades locales, la pareja y su hija de 3 años murieron de un disparo en la cabeza, mientras que la empleada fue baleada por la espalda. Las víctimas, incluido el perro de la familia, estaban atadas con cinta adhesiva.

Meléndez, de 38 años, conocido como Honas, era compositor y tecladista de la banda de rock alternativo Camilo Séptimo, que tenía previsto presentarse en Ciudad Juárez.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció la detención de dos sospechosos, en una operación conjunta entre autoridades del Estado de México, Ciudad de México y del gobierno federal que permitió dar con ellos en menos de 12 horas.

Según el funcionario, uno de ellos pertenecía al círculo cercano de Meléndez. "Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio", indicó García Harfuch.

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