Cultura en Juego vuelve a Rosario con más de 150 propuestas y entrada gratis

El evento se realizará este sábado y domingo en el Galpón 11 y la Tecnoteca. Habrá rol, cartas, wargames, ajedrez, actividades infantiles, stands y la presencia del reconocido diseñador Tom Lehmann.

Jugar no es sólo un pasatiempo individual, es una actividad humana colectiva que transmite valores, reglas de conducta y la identidad de una sociedad. A lgo de esto se rescata en Cultura en Juego , el encuentro que se desarrollará este fin de semana en el Galpón 11 y en la Tecnoteca de la costa centra l. El evento está destinado a todo público y tiene entrada gratuita.

En sus seis ediciones anteriores, la convención convoca a miles de personas a reunirse alrededor de una centena de juegos de mesa ; destacando el valor del entretenimiento como práctica cultural, educativa y social.

Cultura en Juego está organizada por la Asociación Civil Club de Juegos Rosario, una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción del juego como herramienta de transformación social. Además, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

A lo largo de todas sus ediciones, Cultura en Juego se ha consolidado como un evento que reúne a más de 25.000 asistentes, más de 60 feriantes y alrededor de 50 clubes de juegos de todo el país .

Durante dos jornadas, el sábado y el domingo, en los galpones de la costanera central se desplegará una amplia infraestructura: con espacios para disfrutar fervientes batallas de más de 150 juegos diferentes y unos 70 stands comerciales.

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La programación, día por día

La convención se podrá visitar tanto el próximo sábado como el domingo, de 14 a 20 horas, en el Galpón 11 y la Tecnoteca (Estévez Boero 850). La entrada es libre, sin necesidad de inscripción previa, y gratuita.

Será una oportunidad para tomar el juego en serio. Entre otros, se ofrecerán espacios para compartir juegos de mesa, desde los más tradicionales hasta las últimas creaciones; juegos de rol; TCG y cartas coleccionables, wargames, juegos infantiles y educativos, ajedrez, go, backgammon y scrabble, Soft Combat y juegos de misterio.

También habrá charlas y presentaciones de juegos, con prototipos presentados por sus propios diseñadores, miniaturas, juegos gigantes, sala de escape y combate medieval.

La convención incluye además una serie de stands stands comerciales, donde las editoriales y tiendas especializadas ofrecen sus productos.

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El creador de juegos

Pero, sin duda, el plato fuerte de este año será la presencia de uno de los diseñadores más importantes a nivel mundial Tom Lehmann, quien conversará con el público.

Lehmann nació en California (Estados Unidos) en 1958, estudió economía y programación; pero se profesionalizó en la industria lúdica gracias a su enfoque en mecánicas de selección simultánea, el uso multifuncional de componentes y una baja interacción directa que prioriza la anticipación a las jugadas rivales.

Sus juegos más famosos son Race for de Galaxy, un juego de cartas de civilizaciones espaciales; Roll for the Galaxy, la adaptación de su clásico espacial al uso de dados; Res Arcana, juego de mazos reducidos donde se construyen motores de recursos hiper-eficientes, y Dice Realms, juego de construcción con dados cuyas caras se modifican durante la partida.