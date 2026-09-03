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Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34

La víctima fatal fue embestida por una camioneta en la zona norte de Rosario. El conductor de un tercer rodado sufrió la amputación de una pierna

3 de septiembre 2026 · 09:12hs
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El choque tuvo lugar este jueves

Foto: Telefe Rosario.

El choque tuvo lugar este jueves, al norte de la calle Salvat.

La Policía de Santa Fe inició este jueves un operativo especial por un choque múltiple en la ruta nacional 34. Los encargados del procedimiento confirmaron que un motociclista cayó al canal Ibalucea y murió debido al siniestro vial registrado a primera hora de la mañana.

De acuerdo a la versión preliminar, la víctima fatal iba hacia el norte y murió minutos antes de las 7 de la mañana. Los primeros testimonios recogidos por las autoridades indican que el conductor de una camioneta la embistió junto al conductor de otro rodado similar.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia indicaron que el segundo motociclista tenía amputada la pierna izquierda como consecuencia del impacto. Los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo llevaron hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) después del pedido de asistencia.

¿Cómo fue el choque fatal en la ruta 34?

El siniestro vial se registró en el cruce de la ruta 34 y la calle 1322, cerca de las instalaciones del Club Olympia. Según los testimonios iniciales, el conductor de la pick up chocó de frente con dos hombres que iban en moto.

Después del impacto, una de las víctimas cayó en el canal fluvial, a unos 30 metros del lugar. Más tarde, el personal del Sies le confirmó al Comando Radioeléctrico que esa persona había fallecido.

>> Leer más: La ruta 18 fue escenario de un choque múltiple con cuatro vehículos involucrados

Los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales advirtieron que el otro motociclista tenía un corte debajo de la rodilla izquierda. Gerard C. viajaba a bordo de una Bajaj Boxer de 150 cc. Tras el impacto, lo internaron en el Heca.

El hombre que manejaba la camioneta fue identificado como César F. durante el procedimiento en el extremo norte de Rosario. Una hora más tarde, la Municipalidad anunció el corte de tránsito en calle Salvat como parte de las medidas para profundizar la investigación sobre el incidente.

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