Con la presencia de Solari como jugador de Newell's, la Lepra se prepara para el clásico

El futbolista, proveniente de Racing, tendrá su primer entrenamiento oficial con sus nuevos compañeros. Kudelka trabaja en el once para el domingo

Solari llegó en condición de préstamo por un año, hasta junio de 2027, con un cargo.

Más allá que el torneo está muy avanzado, tanto es así que se ha desarrollado la mitad del certamen, Newell's continúa aprovechando las bondades que da el fútbol argentino para poder seguir reforzando el plantel leproso debido a la salida de futbolistas a ligas del exterior.

En este caso, la salida de Armando Méndez a Guaraní le permitió a la dirigencia del Parque de la Independencia cerrar la llegada de Santiago Solari, extremo derecho de Racing, que llegó el martes a Rosario y después de varias idas y vueltas este miércoles se transformó en jugador de la Lepra por un año.

El delantero académico trabajó en forma diferenciada en el complejo Bella Vista este miércoles, todavía sin resolver su situación contractual. Por la tarde, la historia cambió y el jugador estampó la firma junto al presidente de Newell's, Ignacio Boero .

Solari llegó en condición de préstamo por un año, hasta junio de 2027, con un cargo (aparentemente de 250 mil dólares) , y una opción de compra que rondaría los 2.500.000 dólares por el 80% de la ficha del futbolista.

En Racing, pocas convocatorias que lo marginaron de seguir en Avellaneda

Desde lo futbolístico, el delantero viene con poco rodaje, ya que su último encuentro vistiendo la camiseta de la Academia fue el 28 de julio, justamente ante Central en el empate sin goles que se desarrolló en Arroyito. El mediapunta, fue citado para el encuentro del 23 de agosto donde Racing recibió a Boca Juniors en el Cilindro de Avellaneda, pero no tuvo minutos de titular.

>>Leer más: Newell's y Racing resolvieron las diferencias y Santiago Solari se transformó en jugador rojinegro

Sin lugar en el conjunto de Juan Pablo Vojvoda, Solari buscará continuidad algo que, claramente, no iba a tener en Avellaneda. Frank Kudelka lo evaluará en los próximos días y si lo ve bien desde lo físico, y lo considera, tendrá un lugar entre los once que enfrenten a Central.

Vistiendo la camiseta de Racing, el extremo disputó 107 partidos, marcó 15 goles y brindó 15 asistencias, además de haber sido campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. A pesar de estos números, el futbolista era resistido por la hinchada académica.

Jornada de conferencia de prensa y banderazo Leproso

Será un día movido para la Lepra. En primer turno, desde las 13.30, se realizará la habitual conferencia de prensa que la Liga Profesional organiza con dos referentes de cada uno de los equipos que disputarán el domingo a las 14.45, el clásico del fútbol rosarino.

En representación del equipo del parque Independencia irá uno de los futbolistas que regresó en este mercado de pases y, muy probablemente, sea titular. Franco Escobar es el elegido para tomar la palabra del plantel Rojinegro y será parte de la charla en el Hotel Presidente.

Por la tarde, desde las 17, se abrirán las puertas del Coloso para el tradicional Banderazo, el ritual que tienen los hinchas de Newell's en cada clásico. A las 18, el plantel se hará presente en el campo de juego del Marcelo Bielsa para que comience la ceremonia entre fanáticos y jugadores.