"Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar", dijo Milei sobre su reelección

El presidente descartó flexibilizar las metas fiscales y monetarias de cara a los comicios de 2027 y defendió los logros en materia de inflación, pobreza y empleo

El presidente Javier Milei en el evento de la Fundación Libertad y Progreso.

El presidente Javier Milei condicionó este miércoles el acompañamiento electoral de la sociedad y su eventual reelección a la entrega de resultados concretos , al tiempo que ratificó que no flexibilizará el rumbo fiscal ni monetario de cara a los próximos comicios.

"Si no mostramos resultados se hace difícil acompañar" , admitió el jefe del Estado al referirse al armado político de cara a 2027, al cerrar el evento "Vientos de cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro.

En esa línea, Milei resaltó que la ciudadanía necesita constatar mejoras reales para volver a acompañarlo en las urnas y pidió dar la "batalla cultural ".

No obstante, se mostró optimista: "Cuando en octubre volvamos a ganar, con el mismo resultado de la última elección, pasaríamos a tener mayoría en Diputados y a estar a dos de la mayoría en el Senado. Confío en los argentinos y creo que vamos a ganar" .

"Se necesita la batalla cultural, se necesita el músculo político y la gestión al momento de llegar al poder, porque si no tenemos resultados también estamos en problemas. Uno de los desafíos más grandes al que uno se enfrenta es tener que llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados sabiendo que, además, no jugamos con toda la caja de herramientas”, continuó el presidente.

En esa línea, Milei agregó: “No reniego de eso, me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas, porque parte de esa caja es moralmente despreciable. No vamos a violentar el derecho a la vida, la libertad ni la propiedad privada".

Discurso del Presidente Javier Milei en el encuentro “Vientos de Cambio" de la Fundación Libertad y Progreso. pic.twitter.com/zlzzpcldc4 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 2, 2026

Luego sostuvo que "muchas personas, a la luz del año electoral que se viene, y lo hacen con buena intención, queriendo que se asegure la reelección, piden flexibilizar la política monetaria y fiscal".

"La respuesta es: no vamos a hacer eso. Nuestra política fiscal no se negocia. Tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación", resaltó Milei.

"Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, para hacer lo moralmente correcto", completó el jefe del Estado.

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Durante su exposición, Milei también repasó la evolución del mapa político regional y celebró que el continente esté abandonando las opciones de izquierda.

Inflación y pobreza

Al hacer un balance de su administración, el presidente ponderó la desaceleración de la inflación y la baja de la pobreza. Según afirmó, de cumplirse las proyecciones de su gestión, el Producto Bruto Interno (PBI) registrará una suba acumulada del 17 por ciento durante su primer mandato, "casi triplicando el crecimiento de la Ocde".

En cuanto a la situación social, argumentó que, tras el sinceramiento inicial de precios que llevó el indicador de pobreza al 53 por ciento semestral, la cifra se redujo sensiblemente.

“Hoy ese número es 28 por ciento. Quiere decir que sacamos a 14 millones de personas de la pobreza", aseveró.