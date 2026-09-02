Asociación Rosarina de Fútbol: quedó inaugurada la nueva cancha para los Juegos Suramericanos 2026 "No estamos inaugurando solamente una cancha, cemento o una tribuna, sino que estamos cumpliendo un sueño", dijo Mario Giammaría, presidente de la Rosarina Por Juan Iturrez 2 de septiembre 2026 · 20:43hs

Rosarina. En el predio de la Asociación quedaron inauguradas las nuevas obras para los Juegos Suramericanos 2026. El evento contó con la presencia de Mario Giammaría, futbolistas, árbitros y autoridades de la provincia (Maximiliano Pullaro y Federico Angelini). Nuevas obras. Así luce la nueva cancha con césped sintético de la Rosarina en el (ex batallón 121). Leonardo Vincenti/ La Capital Bicampeonas presentes. Varias futbolistas de Social Lux estuvieron presente en la inauguración en el predio de la Rosarina. Vanina Correa acompañó a las bicampeonas en la foto para Ovación.

“No estamos inaugurando solamente una cancha, cemento o una tribuna, sino que estamos cumpliendo un sueño. Es un esfuerzo que hizo la provincia y quedará como un legado para las chicas y chicos que disputa los diferentes torneos de la Rosarina y también para las futuras generaciones”, dijo Mario Giammaría a Ovación en la presentación del renovado predio de la Rosarina.

Con respecto a las nuevas obras el titular del fútbol local afirmó. “Las nuevas obras transformaron la fisonomía de todo el barriada. No solo las obras en el predio de la Rosarina, también la construcción de la Villa Olímpico, la apertura de la calle Ayacucho, la remodelación del predio de la Policía de investigaciones, son nuevos desafío porque estos juegos pondrán a Rosario y Santa Fe en la consideración del deporte suramericano y mundial. Y la Asociación será protagonista porque este escenario será de la competencia en el fútbol femenino”, confió Giammaría.

Hay fútbol. Las chicas disfrutan de un partido en la nueva cancha de la Rosarina. >> Leer más: La última foto de Messi en la selección: llanto, desconsuelo y el fin de una era brillante

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Con la llegada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol ubicado en el (ex batallón 121), quedó completamente renovado, con una nueva cancha de fútbol de once con césped sintético, vestuarios, baños, tribunas y espacios para futsal. Estas obras quedarán para el uso de los clubes de la asociación para las respectivas competencias. La inauguración de las nuevas obras contó con la presencia de las autoridades de la provincia y referentes del fútbol local.

Tras el acto se realizó una exhibición de fútbol con la participación de selecciones juveniles rosarinas con equipos de divisiones inferiores. El evento también contó con futbolistas de Social Lux, bicampeonas de la Copa Santa Fe temporada 2025 y 2026. Bicampeonas presentes. Varias futbolistas de Social Lux estuvieron presente en la inauguración en el predio de la Rosarina. Vanina Correa acompañó a las bicampeonas en la foto para Ovación. Leonardo Vincenti/ La Capital La nueva cancha de fútbol once tendrá de césped sintético, iluminación y prevista para su homologación Fifa. También se recuperó una cancha existente y el ex Pabellón 16, que será utilizado como espacio para futsal, además de renovarse vestuarios, sanitarios, instalaciones eléctricas y sistemas de iluminación. Nuevas obras. Así luce la nueva cancha con césped sintético de la Rosarina en el (ex batallón 121).