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Shakira visitó una de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: "Su dolor no será olvidado"

La artista de Barranquilla estuvo en el Chocó, una de las partes del país más damnificadas por el terremoto, y anunció la construcción de diez escuelas

18 de agosto 2026 · 09:42hs
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Shakira estuvo en el Chocó

Shakira estuvo en el Chocó, una de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia, y anunció una importante donación

Shakira, una de las colombianas más famosas en el mundo, estuvo en su país para visitar las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto. El evento dejó varias localidades destruidas, miles de personas sin casa, casi 300 muertos y otros centenares de desaparecidos.

En este contexto, la artista oriunda de Barranquilla estuvo en el Chocó, la zona del noroeste del país que resultó gravemente damnificada. "En momentos así los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”, dijo Shakira durante su visita, en la que anunció una donación millonaria para la región.

>> Leer más: ¿El secreto de la juventud eterna de Shakira?: qué es el adrenocromo, una sustancia polémica

La donación millonaria de Shakira para Colombia

De la mano de su Fundación Pies Descalzos y de la promotora de sus conciertos, Live Nation, el dinero estará destinado a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y la construcción de diez nuevas escuelas.

"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales. Mi compromiso es concreto. Ya hemos reunido un millón doscientos cincuenta mil dólares para comenzar este proceso de reconstrucción", aseguró la artista. "Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia, queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio. Eso no lo podemos permitir", agregó.

"A los padres que perdieron a sus hijos, no tengo palabras suficientes. Su dolor no será olvidado", cerró Shakira.

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